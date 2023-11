Víctima de gas pimienta por taxista: 'Quedamos con fuertes dolores de garganta'

EL TIEMPO entrevistó a la mujer que fue víctima de la agresión de un taxista el pasado domingo 19 de noviembre, cuando se encontraba en la estación de servicio Primax de la avenida Boyacá con diagonal 52B Sur, sentido Sur- Norte.

Ella arribó a ese lugar a tanquear con gasolina su vehículo, en compañía de su madre y su hija, y se encontraba haciendo la fila para llegar a la bahía donde estaba el operador. "De pronto el taxista que conducía el carro de placas NS250 empezó a pitarme como desesperado para que le diera paso, pero él iba en contravía".

Dijo que mientras esperaba a que el señor de una moto terminara de tanquear, el sujeto seguía insistiendo de forma agresiva.

Acto seguido, el taxista comenzó a decirles palabras abusivas, les decía que si no tenían marido que las controlara. "Yo iba con mi hija y delante de ella no decía todas esas cosas".

Luego se parqueó de forma paralela al vehículo de las víctimas para tanquear y ahí ellas bajaron la ventana para hablar con el bombero. "Ahí nos comenzó a decir lesbianas, areperas, y frases homofóbicas muy fuertes. Se dirigía a nosotros de manera muy insultante".

Entonces la mujer se bajó de su vehículo para enfrentar al agresor. Le dijo que si aparte de circular en contravía tenía que abrirle paso. "Empezó con más groserías, frases discriminatorias. Yo le dije que si fuéramos lesbianas, qué tenía que ver con la discusión".

Con lo que no contaba era que el hombre ya había alistado, minutos previos, un gas pimienta. "Me di cuenta de eso fue con el video. Él buscaba problemas. Me gritaba: pégueme, pégueme. Cuando activó el gas mi reacción fue escupir. Luego él me lanzó el gas pimienta a mi rostro, lo que causó una fuerte reacción de mis ojos y mi piel".

Tras el ataque, el conductor del taxi, dijo la víctima y se ve en el video, comenzó a burlarse de las mujeres, visiblemente afectadas por el químico. "Él no se calmaba. Seguía insultándonos. Tan fuerte fue el químico que el mismo atacante quedó afectado. Se fue gritando: arepera, arepera, arepera".

La víctima, su madre y su hija, han sufrido de una fuerte tos y dolores de garganta desde el ataque. "Nos tocó parar en el trayecto de regreso a nuestro hogar. El químico también afectó a mi hija. Cuando llegamos a mi casa tuvimos que lavarnos la cara para quitar el rastro del químico".

Las víctimas no pueden creer que este tipo de personajes esté prestando un servicio público con un gas pimienta en su mano. "Lo usó de forma indiscriminada. Este señor es de Taxi Epress".

Por ahora, las víctimas aún no se recuperan de los dolores de garganta, de ataques de tos y de brotes faciales y en los ojos. "Que peligro un sujeto con estos alcances y maldad como conductor de servicio público".

REDACCIÓN BOGOTÁ