Víctima de ataque con ácido, Lucía Tamayo, denuncia que fue despedida sin justa causa

Derly Lucía Tangarife Tamayo fue noticia nacional en 2020 por ser víctima de un ataque con ácido por parte de dos mujeres en la localidad de Antonio Nariño, Bogotá.



El pasado 2 de febrero, Lucía publicó un video en su cuenta de Instagram en el que hace una denuncia pública a la empresa en la que trabajaba, cuyo nombre no se menciona, pues la habían despedido de su trabajo sin justa causa.

“Quiero hacer una denuncia pública, ya que en el transcurso de la tarde fui notificada a través de WhatsApp que había sido despedida en el día de ayer (jueves 1 de febrero) por la empresa a la cual le brindé más de cuatro años de servicio”, dijo la mujer como nota introductoria.



“Desafortunadamente, en el año 2020 fui atacada con ácido, lo cual cambió mi vida por completo. No solamente fue el daño físico y emocional, sino también las secuelas psicológicas que este incidente trajo a mi vida. He sido diagnosticada con estrés postraumático y ansiedad mixta con depresión, y a la fecha llevo seis intervenciones quirúrgicas”, agregó Tamayo.

“Por las recomendaciones médicas, la empresa tuvo que reubicarme laboralmente. Esta reubicación sucedió en el año 2021, en el mes de noviembre. Durante el primer año de trabajo no tuve ningún inconveniente con la persona a quien le prestaba mis servicios, pero después esto cambió”, dijo.



La mujer cuenta que en marzo del 2023 la cambiaron una vez más de área, y que sus nuevos cargos implicaban apoyar a una persona. “Esta persona empezó a ejercer presión en mí, haciendo comentarios respectivos en torno a mi proceso de recuperación y colocando en tela de juicio, ante otros integrantes de la empresa, si era necesario brindarme los espacios para poder acceder a mis tratamientos médicos”, declaró Tamayo.



“Esto ocasionó dolor emocional, y fue tanta la presión ejercida que tomé la decisión de intentar quitarme la vida. Llamé a la Línea Púrpura y les comenté lo sucedido. Recibí acompañamiento psicológico y psiquiátrico, y me aconsejaron escalar el caso”, agregó.



Después, dice que intentó escalar el caso internamente en la empresa, pero no fue escuchada. Por ende, puso una denuncia ante el Ministerio de Trabajo por acoso laboral, y adjuntó pruebas de conversaciones en las que sus compañeros de trabajo le demandaban reponer las horas que le tomaba ir al hospital.



El ministerio la citó a ella y a un representante de la empresa a una audiencia conciliatoria en la que no se llegó a ningún acuerdo, pues, según Lucía, lo que la empresa quería era su renuncia, y ella necesitaba la afiliación a la EPS para acceder a sus tratamientos de recuperación.



“Hoy me encuentro con la sorpresa de que he sido despedida, y de que en ningún momento se cumplió con lo pactado en la reunión con el Ministerio de Trabajo, en donde ellos acordaron realizarme un acompañamiento psicológico en el proceso de recuperación. Me enviaron un correo encriptado donde debo firmar y aceptar sus condiciones, que no son justas, pues están afectando mi derecho de culminar mi etapa de recuperación”, denunció.



Adicionalmente, la mujer argumenta que el despido no tiene justa causa, pues ha intentado dar su cien por ciento, y sus faltas no dependen de ella, sino que son el proceder necesario del proceso de recuperación clínica en el que se encuentra.



Finalmente, anunció que se puso en contacto con sus abogados y no firmará el documento, y pide el apoyo de los internautas para difundir la denuncia pública. “Solo Dios sabe lo difícil que ha sido esta situación para mí, y es muy duro ver cómo la empresa me da la espalda. (...) Siento que se me van las fuerzas. Ya no sé qué más hacer. Les pido su colaboración y su ayuda para que se pueda hacer justicia”, concluyó Tamayo.

Los comentarios, afortunadamente, se llenaron de usuarios ofreciendo asesoría y ayuda, así como de otros que se limitaron a expresar su apoyo a Lucía por la situación. Recuerde que puede comunicarse con la Línea Púrpura, de apoyo a la mujer, al número 01 8000 112 137 o al WhatsApp 3007551846.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

