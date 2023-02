Desde el día del ataque *Dayana no ha podido salir de su casa. Está encerrada como si ella fuera la que hubiera cometido un delito. Tiembla cada vez que recuerda lo que le pasó el miércoles 8 de febrero de 2023, cuando salió de la casa de su pareja sentimental rumbo a la de su mamá, en donde vive con su pequeño hijo de tres años, fruto de esa relación en el barrio Palermo de la localidad de Rafael Uribe Uribe.



Ese día, recuerda, se había quedado en casa de su pareja, pero, como necesitaba más ropa para su hijo, se desplazó hacia la otra vivienda. Necesitaba llevarlo al jardín infantil donde sería cuidado ese día.

Ella se desplazó por una especie de escaleras para salir hacia otro sector del barrio y, de un momento a otro, unas inmensas manos taparon su rostro, dejándola casi sin respiración. Luego sintió que un arma corto punzante le aprisionaba sus costillas. Era un inmenso destornillador con el que un extraño la amenazó de muerte y de espaldas.

Así, el atacante logró retrocederla de su camino. Lo primero que hizo fue entrarla en una zona boscosa y despojarla de todas sus pertenencias, su dinero, su teléfono. “Había muchas matas. El tipo me amenazaba, me metía miedo. Me decía que, si yo gritaba, decía algo, o hacía alguna seña, me asesinaba”.

No contento con quitarle todo lo que tenía, comenzó el abuso sexual. “Fue horrible. Me tocaba con violencia todo mi cuerpo, me bajó la blusa, tocó mis partes íntimas con su boca. Mientras tanto, me decía que no gritara y aprisionaba el destornillador en mis costillas”. Luego de unos 15 minutos de tortura para esta mujer, el atacante le dijo que se metiera hacia donde estaba ubicada una casa que tenía una especie jardín con arbustos.

Justo en ese momento, una vecina del barrio que conocía a Dayana se percató de lo que estaba pasando. “Ella conoce al papá de mi hijo y a mí. Entonces me miró con cómo queriéndome decir que yo lo estaba engañando o algo así, pero, inmediatamente, yo le abrí los ojos y le señalé el destornillador. Ella entendió el mensaje y siguió derecho”.



Cuando la testigo llegó a una zona más habitada del barrio, alarmó a la vecindad y entre todos llamaron a la Policía. “El tipo me preguntó que si yo conocía a esa mujer. Yo le dije que no. Pero creo que se asustó y en ese momento me dijo que me fuera”.



Dayana salió a correr despavorida mientras el abusador intentaba escabullirse por entre las calles de barrio. “Yo estaba llorando, gritando. Luego llegó el papá de mi bebé. Fuimos a buscar al tipo, pero no lo encontramos”.

El abusador sexual está recluido en un centro carcelario.

Luego ambos lo vieron entre la multitud del comercio de barrio. Fue muy cerca del colegio Diana Turbay. “Fue aterrador. Estaba ahí, en medio de la gente. Entonces empecé a gritar, a decir que él me había abusado, que lo cogieran. Mi esposo lo persiguió. Cuando lo confrontamos se quitó el tapabocas y me aseguré más de que había sido él. Tenía la misma ropa, excepto la camisa. Lo reconocí”.



Finalmente, la Policía capturó al atacante de Dayana y lo condujo a una estación de policía. “Era él, alto, de piel trigueña, tenía candado, ojos oscuros. Nunca lo había visto; no sé quién es ni qué hace”.

El temor de Dayana es que este hombre salga libre. “No entiendo eso. Él abusó de una niña de 17 años. Además, el barrio está lleno de cámaras. Debe haber mucho material de prueba. Si él sale, la vida mía y la de mi familia corre peligro”. Esta joven dice que su vida se ha hecho pedazos desde el abuso. “Estoy mal psicológicamente. Mi relación con el papá de mi hijo se deterioró porque yo no he podido superar el ataque. Se me vienen las imágenes a la cabeza”.

El otro caso

Otro de los casos por los que se señala a este mismo hombre es el ataque a una menor de solo 17 años de edad. Los familiares de la joven denunciaron que la niña se encontraba con su abuelita y que se dirigía hacia su vivienda cuando fue abordada por el mismo atacante.

Ella también relató que fue intimidada con un destornillador y que este hombre la llevó hacia un callejón para abusarla. “La llevó detrás de unas matas y la abusó sexualmente. Le decía que, si ella gritaba o se movía, la mataba”, relató la abuela de la joven.



Luego de que el sujeto cometió la agresión sexual, dejó ir a su víctima. La mujer, como pudo, fue a buscar a su familia. “Nosotros la llevamos al hospital La Victoria, en donde le prestaron los primeros auxilios. Lo peor es que este tipo también abusó de una niña de 13 años. Yo espero que ella denuncie en la Fiscalía”.



La comunidad, incluso, ha tratado de hacer justicia por mano propia. “Mi nieta está muy mal. No puede dormir, no puede comer, no puede salir a la calle. Vive asustada. Solo pido que este caso no quede impune y que este tipo no salga en libertad”.

Según la Policía Metropolitana de Bogotá, se sabe que estos casos no son los únicos ocurridos en el sector. Varias jóvenes aseguran haber padecido ataques en circunstancias similares por parte de este hombre de 34 años. Ya se legalizó la captura de este atacante, pero las víctimas temen que, tras contratar un abogado, este logre salir en libertad.



Este hombre, además, tiene cuatro anotaciones por el delito de hurto y una por fuga de presos. También tiene tres denuncias más por el mismo delito de abuso en la jurisdicción de Diana Turbay y Palermo. Las autoridades están revisando todas las cámaras de la zona para recopilar la mayor cantidad de pruebas.



Mientras tanto, el temor reina en estos dos barrios; las mujeres temen salir solas a las calles. “No entiendo por qué somos nosotras .as que tenemos que escondernos. Este hombre debe pagar por todos sus abusos”, dijo Dayana.



*Nombre cambiado por solicitud de la fuente.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

Cuéntenos si usted ha sido víctima de este hombre en carmal@eltiempo.com