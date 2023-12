Todavía no se conocen los daños sufridos por túnel de Quebrada Blanca en vía al Llano

Técnicos de la concesión Coviandina y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) visitaron en la mañana de este miércoles la zona del túnel de Quebrada Blanca, en la vía Bogotá-Villavicencio, y no pudieron ingresar para evaluar los daños que sufrió esta estructura con la colisión del tractocamión y la posterior explosión.



De acuerdo con la concesión, vial todavía no es posible ingresar al túnel, por lo cual se desconoce la afectación que pudo haber causado el incidente. Entonces, se espera que este jueves haya una nueva visita de personal técnicos al sector.



El túnel sigue caliente y además en su interior hay gases. Todo eso impidió el ingreso de personas y la evaluación de la estructura.



“Mañana irán los especialistas para determinar qué daños tiene el túnel y qué reparaciones hay que hacer”, le dijo a EL TIEMPO Ricardo Postarini, gerente de la concesión Coviandina, que tiene a cargo la operación de la vía al Llano.



Insistió en que mientras no se tenga la evaluación de los técnicos no se puede saber de las afectaciones ni de qué reparaciones hay que hacer ni el tiempo que estas tomarán.



El ingeniero anunció que la concesión y la ANI van a expedir en las próximas horas un nuevo comunicado informando sobre el incidente en el túnel y la operación de la vía.



Por otro lado, la Gobernación de Cundinamarca, a través de su Secretaría de Movilidad, que “debido al accidente presentado en el túnel de Quebrada Blanca (…) podría, de acuerdo con los estudios de los expertos, ser cerrada la vía por un periodo estimado de tres meses”.



Así mismo, la entidad señaló que con la Policía Nacional se reunirán este miércoles para “determinar acciones de manejo de tráfico que les permitan a los viajeros, en especial en estas fechas, llegar a sus destinos, ya sea en Villavicencio o en Bogotá”.



En la mañana de este miércoles, la ANI y Coviandina precisaron que el vehículo de carga transportaba nafta “se volcó e incineró en su interior por causas aún objeto de investigación”.



Ante el incidente, ocurrido en la mañana de este martes, ese tramo de la vía fue suspendido y todo el tráfico está fluyendo por una sola calzada, en la del sentido Villavicencio-Bogotá, con pasos alternados de 2 horas por sentido.



A la altura del peaje Naranjal, los vehículos que se dirigen hacia la capital del Meta están siendo desviados hacia el puente metálico que fue instalado este año en sentido Villavicencio-Bogotá tras la emergencia por el desbordamiento de una quebrada en el sector del peaje de Naranjal.



Postarini señaló también que la concesión está trabajando para solucionar "lo más pronto posible" la afectación que haya tenido el túnel y que para eso realizarán mesas de trabajo conjunto con la ANI.



Cabe recordar que el túnel de Quebrada Blanca fue construido en los años 70, tras la tragedia ocurrida en la antigua vía que comunicaba a Bogotá con Villavicencio.



Este diario intentó conocer la posición de la Agencia Nacional de Infraestructura sobre la nueva situación que se presenta en la vía al Llano, sin embargo, no ha sido posible obtener una respuesta a las preguntas que se enviaron a dicha entidad.

REDACCIÓN BOGOTÁ