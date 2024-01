Vía que conectará Funza con occidente de Bogotá no tendrá peaje

Según lo informó el periódico Nuevo Siglo, antes de su salida de la Alcaldía, el exalcalde de Funza, Daniel Bernal, entregó los avances de pavimentación en la nueva vía perimetral, una obra ubicada antes del peaje de Siberia que permitirá que más de 500.000 conductores que utilizan dicha calzada hacia la capital del país, ahorren hasta $ 17.000 diarios en su trayecto.

De acuerdo a lo informado, por Bernal, la vía no tendrá peaje, ya que está administrada con recursos de contraprestación que recibe el municipio de Funza por parte del Aeropuerto El Dorado de Bogotá.



Estará lista en el primer trimestre de 2024 para que los habitantes de Funza, Mosquera y Madrid, puedan llegar a sus trabajos sin pagar peaje; pero, además, esta vía se convertirá en un alivio para la calle 80 y la calle 13”, indicó Daniel Bernal, alcalde de Funza

El nuevo corredor vial tiene una extensión de 8.13 kilómetros y se espera que en el futuro conecte con la calle 63, más específicamente en la localidad de Engativá. A su vez, Bernal indicó que la obra de infraestructura vial más importante del gobierno no permitirá el acceso de tráfico pesado para evitar el deterioro de la misma y es por ello, que instalarán talanqueras, que permitan el paso solo de motocicletas y carros pequeños.



Cabe resaltar, que la obra aún no ha llegado a su fin, pero Bernal manifestó que la nueva vía perimetral ya puede ser transitada, en los siguientes horarios: entre las 6:00 p.m., y las 6:00 a.m., debido a que, en las demás horas del día, las obras están activas.

