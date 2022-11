“No tenemos todavía ubicación de la persona desaparecida, es un punto donde tenemos concentradas más de 200 personas, equipos profesionales de rescate; Bomberos, Ejército, Policía y Defensa Civil, estamos trabajando con toda, pero todavía, desafortunadamente, no tenemos buenas noticias. Seguimos trabajando”, indicó Claudia López, alcaldesa de Bogotá, desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), ubicado en el Km 6 de la vía a La Calera.

Desde allí se monitorearon los avances de los cinco grupos desplegados que atienden la emergencia ocasionada por las fuertes lluvias, que dejaron el sábado 46 familias damnificadas (un total de 280 personas), dos personas muertas (Ángela Patricia Peñarete, de 29 años, y Alejandro Rodríguez, de 33 años) y un desaparecido, Javier Velilla, quien trabajaba como vigilante y se encontraba en el camino al Meta.



Respecto de la apertura de la vía, la mandataria informó que seguirá cerrada. “No tenemos informe de cuándo se podría abrir, porque todavía tenemos árboles que generan riesgo por talar, por trasladar, y material por remover. No podemos dejar pasar a la gente”.



Las personas que se dirijan hacia el municipio de La Calera deben tomar, por lo pronto, las vías Briceño - Sopó - Guasca - La Calera y El Codito - Aurora - Triunfo - San Calletano. Esta última no se encuentra en buenas condiciones.



La mandataria subrayó que, por fortuna, el clima permitió ayer trabajar buena parte del día, y que no se han reportado nuevas familias afectadas. Las labores se suspendieron a las 6 de la tarde. “Hay equipos de Salud Pública, de vacunación, de salud mental que han estado acompañando a las familias de las personas fallecidas y de la persona desaparecida”, sostuvo.



Por ahora, las autoridades han señalado que se seguirá prestando atención humanitaria a los cerca de 280 damnificados que están distribuidos en los tres centros de resguardo que la Alcaldía dispuso para su atención.

En qué van los trabajos

Ayer se completaron tres días desde el inicio de la emergencia. El Distrito señaló que los equipos operativos siguen trabajando 24/7 en la remoción de escombros con 20 volquetas, cinco retroexcavadoras, cuatro pajaritas, 12 minicargadoras, una grúa, dos planchones y tres camabajas.



En los barrios San Luis, San Isidro y La Sureña avanzan las labores de remoción de masa, limpieza, búsqueda, caracterización, evaluación y atención a la emergencia. Equipos de las secretarías de Integración Social y de Gobierno continúan realizando el censo, para identificar y caracterizar a la población afectada.



En San Luis se identificó una vivienda a punto del colapso. “Ya dimos orden de evacuación, vamos a ofrecerle todo el kit de traslado a la familia, porque esa vivienda amerita mucho riesgo”, indicó López.



La mandataria, quien decretó la calamidad pública el domingo, en previsión del riesgo por las lluvias que, según el Ideam, seguirán hasta enero, lideró los trabajos. El Distrito tiene en la zona tres albergues para las personas afectadas, aunque no fueron utilizados.



“Van a estar disponibles todo el tiempo, nadie quiso pernoctar, ni necesitó, pero la gente nos ha pedido que lo tengamos abiertos, no tanto porque la gente quiera pernoctar, sino porque ese sea un punto de acopio donde damos información, entregamos kits, entregamos comida o refrigerio, así lo acordamos con la comunidad, así se va mantener”, puntualizó.

En Cundinamarca



Según la Gobernación, la situación de Cundinamarca, donde se decretó la calamidad pública, sigue siendo delicada: en 72 de los 116 los municipios se ha presentado alguna afectación.



“Son 72 municipios los que presentan algún tipo de afectación en nuestro departamento y seguimos con presencia de todos los cuerpos de socorro y de funcionarios de la Gobernación”, explicó el gobernador, Nicolás García.



Hasta ahora unas 5 mil personas han resultado damnificadas por las lluvias y, al menos 230 vías terciarias han tenido cierres a causa de los deslizamientos.



REDACCIÓN BOGOTÁ