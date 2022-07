El nuevo tramo Bogotá - Villavicencio: megaingeniería en las montañas

La doble calzada Chirajara-Fundadores comienza en el kilómetro 63 + 000, justo después del Chirajara, y termina en el kilómetro 85 + 600, ad portas de Villavicencio. Según Coviandina, en este tramo hay 6 túneles, 13 de evacuación, 20 puentes vehiculares, 7 pontones (puentes pequeños), 6 puentes peatonales y 18 intersecciones. De 32,9 kilómetros de infraestructura construida, solo 10,22 kilómetros son vías a cielo abierto: los más de 20 kilómetros restantes son puentes y túneles hechos para sortear la compleja geografía de esta zona del país.



Aunque la obra se entregará antes de lo esperado, Ricardo Postarini, gerente general de Coviandina, reconoce que los trabajos no estuvieron exentos de retos. “El invierno aquí es terrible: solo tenemos un ‘verano’, que es entre el 15 de diciembre y el 31 de enero. Pero el resto siempre son lluvias. En 2018 tuvimos una serie de derrumbes que nos retrasaron los trabajos, y ahora que estábamos terminando e íbamos a pavimentar, empezó a llover”, indica Postarini. Y agrega: “En cuanto a la parte geológica, tuvimos que hacer varios cambios a la ingeniería que teníamos inicialmente porque en algunos sitios nos dimos cuenta de que no podíamos hacer vía a cielo abierto y tocaba hacer un viaducto porque la inestabilidad del terreno era muy grande”. De acuerdo con Postarini, todos los ajustes se hicieron en función de la seguridad de los usuarios de la vía.



Ahora, no se trata de puentes o túneles comunes. En las seis unidades funcionales en las que está dividida esta megaobra de ingeniería hay estructuras que son hito en construcción, como el túnel Buenavista II o los puentes Susumuco y Macalito. El túnel Buenavista II, por ejemplo, se desarrolló bajo un sistema que no se había empleado nunca en Colombia: revestir y finalizar justo después de perforar.