Desde hace unos dos meses, la concesión Vía 40 Express, a cargo de la construcción del tercer carril y la operación de la vía Bogotá-Girardot, concentró su atención en los puntos más críticos por la ejecución de obras, a fin de poner en funcionamiento el mayor número de carriles posible este fin de año. Se han preparado para suspender todos los trabajos a partir del 22 de diciembre y retomarlos de manera gradual desde el 3 de enero.

José Daniel Fernández (JDF), gerente técnico de la concesión vía 40 Express. Foto: Via 40 Express

En entrevista con EL TIEMPO, José Daniel Fernández, gerente técnico de la concesión, explica el estado de esta vía clave del centro del país que en un día de alto flujo puede ser transitada por al menos 50.000 vehículos.

¿Qué pueden esperar este fin de año los usuarios de la vía Bogotá-Girardot?

​

Antes del puente de Velitas hicimos una visita con la ANI, la Dirección de Tránsito y la interventoría del proyecto para buscar los puntos donde podíamos hacer un esfuerzo y parar los trabajos. A partir del día 22 por la noche se van a suspender y se espera retomar el 100 por ciento de las labores de construcción el 10 de enero. La intención es habilitar tres o cuatro carriles en la mayor parte del corredor. El problema es que tenemos tres puntos donde no lo vamos a poder hacer.



¿Cuáles son esos puntos?

​

Tenemos tres puntos donde estamos seguros de que va a haber contraflujo, esos son Azafranal, en Silvania; la variante de Melgar y el puente del Park Way, en Nilo, por diferentes circunstancias. El puente del Park Way es porque eran dos puentes paralelos, uno se demolió y se está construyendo uno nuevo. Ahí tenemos dos carriles habilitados sobre la infraestructura existente.



En la variante de Melgar seguimos igual, con la segunda calzada cerrada, porque los volúmenes de excavación no permiten habilitar un carril más. Ahí va a haber también solamente dos carriles. Y en Azafranal, por circunstancias geológicas, existe riesgo de pérdida de la bancada y por eso decidimos cerrar una de las dos calzadas.



En estos puntos los usuarios se van a encontrar dos carriles. Actualmente, en horas valle, hay un carril por sentido, pero en coordinación con la Ditra lo que se hace cuando hay un mayor aforo vehicular, como en la operación éxodo, es contener el tráfico Girardot-Bogotá y habilitar dos carriles en el sentido Bogotá-Girardot, y en el momento que se alivia ese mayor tráfico volvemos al sistema de contraflujo. Eso va a ocurrir en los tres puntos.



¿Esos son los únicos sitios que tendrán restricción?



Estamos intentando trabajar lo más duro posible para habilitar otras zonas que tenemos en contraflujo, para poder dar en servicio tres o cuatro carriles mínimo, pero en estos tres puntos no se podrá habilitar ningún carril adicional.

¿La operación es similar a la del puente de Velitas?

​

Va a ser más importante. Somos conscientes de que va a haber un mayor aforo vehicular, con el agravante de que la operación éxodo no va a estar centrada en un único día, van a ser varios días, porque la gente tiene que viajar en distintas fechas. El principal problema puede ser el retorno, cuando la gente concentra su regreso, intentando aprovechar las vacaciones al máximo. Se van a levantar todos los frentes, los equipos van a quedar allá, pero apartados. Se van a tomar medidas en los peajes para evitar colas. Habrá más casetas, más carriles y va a haber recaudadoras antes de los peajes.



¿Quedará una operación mínima o una operación de control vehicular?

​

La operación y el mantenimiento continúan, incluso se aumentan las unidades disponibles para esta época. Tenemos carro taller, grúa y ambulancias, y nuestros inspectores están recorriendo el proyecto para ayudar en cualquier incidencia. Aunque no va a haber tareas de construcción, ante la eventualidad de que ocurra un incidente, por las lluvias o algo, los equipos de construcción están disponibles y van a quedar operadores de guardia.



¿Cuál es el flujo vehicular que podría utilizar la vía en esta temporada?

​

Tenemos estimaciones basadas en flujos de años pasados, lo que pasa es que al ser este un proyecto en el pico de construcción, también hemos notado que la gente a veces toma vías alternas. Podemos esperar picos de 50.000 vehículos al día, pero no sabemos cómo se puede comportar el flujo, todo va a estar también influenciado por el pico y placa en Soacha.

¿Cuándo esperan el gran movimiento de carros?

​

A partir del día 23, y posiblemente el día 22 por la noche haya gente que se adelante a la operación éxodo, y esperamos el regreso justo después de las festividades, porque habrá gente que podrá disfrutar hasta después de Año Nuevo y otros hasta después de Reyes, incluso gente que tenga que volver a Bogotá y regresar a Girardot.

Nos gustaría hacerle un llamado a la gente para que evite fechas y horas de mayor tráfico vehicular. Si la gente puede planificar sus horas de salida para intentar acomodarse a las horas valle, en las que habrá menos aforo, podrán evitar situaciones que alarguen el tiempo de desplazamiento. Sabemos que va a haber restricciones al tráfico pesado que van a ayudar al tráfico liviano.



¿Cuénteme cómo va el proyecto del tercer carril?

​

Bien, estamos contentos con el avance, a pesar del invierno. Ya hay zonas despejadas, hay muchos taludes que superan el 90 por ciento de avance. Se han visto muchos avances en la unidad funcional número 1, que es la primera y la más larga, la de Girardot, Melgar, Ricaurte y Flandes. Podemos confirmar que las fechas estimadas para tener todos esos primeros 37 km habilitados, finalizados, en el tercer cuarto del año que viene se van a cumplir.



También estamos contentos con el avance en la unidad funcional número cuatro, que es la de Fusagasugá, incluido el paso urbano. Se está haciendo un esfuerzo para terminar los trabajos en la zona del paso urbano y dejar las dos glorietas, la del Indio y Las Palmas, lo más finalizadas posible, porque entendemos que va a haber mucho tráfico interno.



Ahora mismo tenemos 15 km de tercer carril finalizados. La gente que lleva varios meses sin viajar a Girardot va a encontrar zonas con tercer carril. A principio de año contamos con 30 frentes de trabajo, no recuerdo cuánta gente, pero me imagino que unas 2.000 personas, y ahora contamos con 135 frentes y más de 5.000 personas trabajando en el corredor.



¿Cuándo regresa al 100 por ciento la obra?

​

Después del puente de Reyes el 100 por ciento de la obra va a estar otra vez funcionando en pleno rendimiento. Desde el día 3 va a haber una activación paulatina de los frentes, pero se intentarán habilitar frentes que no tengan tanto impacto en el tráfico.



¿Desde cuándo empezaron a acelerar el volumen de trabajo?

​

El volumen de trabajo ha ido aumentando durante todo el año, pero en los meses de noviembre y diciembre, desde que se identificaron los puntos críticos, nos centramos en esas zonas para dejarlas lo más listas posible, porque sabemos que va a tener un impacto positivo en nuestra imagen y en la experiencia que van a tener nuestros usuarios de movilidad positiva.

GUILLERMO REINOSO

EDITOR BOGOTÁ

@guirei24

