Como en ninguna otra fecha del año, en la noche del martes y la madrugada de este miércoles a la vía Bogotá-Girardot no le cabía un carro más. La fila era interminable y muchos conductores se quejaron porque llevaban 3 y hasta 4 horas dentro de los vehículos y estos parecían no moverse. Solo en las primeras horas de la mañana se empezó a normalizar el tráfico.

La concesión Vía 40 Express, que opera el corredor de 145 km (entre La Despensa, en Soacha, y Girardot) y tiene a cargo la construcción del tercer carril, reportó que el martes se movilizaron 15.000 vehículos más que en cualquier otro martes del año. El promedio para ese día es de 20.000 y se contabilizaron 35.000.



Pero esa no fue la única causa del histórico trancón en esta carretera clave para el centro, sur y suroccidente del país. También se presentaron incidentes de vehículos, el tránsito de tractocamiones, el cierre del túnel de Sumapaz –que opera en sentido Girardot-Bogotá y tiene un carril inhabilitado por obras en las losas– y los pasos alternados y cierres de carriles o incluso calzadas por trabajos en la vía o de la ampliación del tercer carril.



Ante la monumental congestión, la concesión suspendió a las 4:30 a. m. –hora y media antes de lo previsto– las obras en el túnel y por los días restantes de Semana Santa, y anunció que con el fin de facilitar la movilidad iba a reducir aún más los frentes de obra.



No obstante, advirtió que se mantendrán los contraflujos y reducciones de carril donde se realizan obras de “alta complejidad, como la estabilización de taludes”, y que deben permanecer con paso restringido, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios. También indicó que para facilitar el tráfico vehicular en los puntos críticos se implementaron planes de contingencia con la Policía.



Como lo señaló EL TIEMPO en un informe del pasado fin de semana, en este corredor vial hay normalmente 18 frentes de obra y durante esta semana los viajeros se iban a encontrar ocho sitios con pasos alternados o en contraflujo.



Sobre las 8 de la mañana, la Policía de Tránsito reportó que el flujo vehicular estaba volviendo a la normalidad. En este corredor hay presencia de 180 policías que, según el general Juan Alberto Libreros, director nacional de Tránsito y Transporte, en el plan éxodo (este jueves) estarán en “todos los puntos de afectación coordinando el manejo de tráfico, con el fin de dar prioridad al sentido Bogotá-Girardot”. El alto oficial pidió “paciencia y consideración” de los usuarios de la vía.



No obstante, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, aseguró que con la concesión llevaba “bastantes discusiones, no solo en cuanto no a realizar obras en el túnel en Semana Santa, sino además sobre muchas otras que tienen retraso y pareciera que ellos no tienen interés en iniciar, porque son las que necesita la gente del sector y del corredor, como en (la variante de) Fusagasugá y los intercambiadores de las Palmas y del Indio”.

El secretario de Movilidad, Jorge Godoy, señaló que en la vía hay más de 12 puntos de intervención y que “era predecible” que en esos sitios, donde se genera contraflujo, se iba a afectar la movilidad.



A esto, agregó Godoy, se sumó que la restricción de los vehículos de carga estaba programada a partir del miércoles y que “no se calculó” que el martes en la noche se fuera a presentar la salida de tantos vehículos particulares. “La gente, por ganarse el miércoles, empezó a salir desde el martes y se encontró con vehículos de carga, y la concesión tampoco había cesado sus intervenciones de obra; esto se sumó para que se generara este caos”, señaló Godoy, quien recomendó a los viajeros tomar vías alternas.



Por su parte, la concesión Vía 40 Express explicó que entre la noche del martes y la madrugada del miércoles se presentó alto aforo vehicular en toda la carretera (15.000 vehículos más para un martes), que incluyó el tráfico de tractocamiones, lo que afectó la movilidad del corredor.



Ese aumento en la noche, según Hernán Alarcón, director de operaciones de la concesión, también se debe a que muchos viajeros decidieron salir más temprano para anticiparse al pico y placa de todo el día en Bogotá. La restricción en la capital comienza a las 6 a. m. y va hasta las 9 p. m.



A todo esto se sumaron tres incidentes en la vía. Según Alarcón, hubo un accidente cerca del peaje de Chusacá, en jurisdicción de Soacha, y luego de un vehículo de transporte de gaseosas sufrió una avería y quedó apunto volcarse. Adicionalmente, y fue el hecho que más afectó la movilidad, la varada de un tractocamión en el sector de la Nariz del diablo.

Respecto a las obras de noche en el túnel, el director de operaciones de la concesión dijo que estas se encuentran en el cronograma aprobado por el Invías y hacen parte de las obras de alta complejidad en la vía, lo mismo que los trabajos en taludes en la variante de Melgar y en el sector alto de Canecas. En estos dos están cerradas las calzadas hacia Girardot.



Ante estas situaciones, la concesión activó el plan de contingencia, que contempla la suspensión de los cierres nocturnos del túnel de Sumapaz, que queda con un carril habilitado para el flujo hacia la capital, y recordó que en los planes de retorno, o sea sábado y domingo próximos, además se destinará otro carril por el sector de la Nariz del diablo, para dos en sentido a Bogotá. Hacia Girardot estará operando solo uno.



“El tráfico grande es sábado y domingo, que es desde Girardot hacia Bogotá. Por eso en el plan retorno garantizaremos los dos carriles hacia Bogotá, en todos los tramos de la vía. Entonces, quedará un solo carril de Bogotá a Girardot en sábado y domingo”, explicó Alarcón.



En solo esos dos días, la concesión Vía 40 Express espera que transiten 100.000 vehículos, el 55 por ciento de ellos el domingo. Es por eso que recomienda anticipar los viajes y no dejar para estar llegando a la capital después de las 8 p. m., cuando termina el pico y placa regional, porque a partir de esa hora –de acuerdo con lo sucedido en los puentes de Reyes y San José– aumenta considerablemente el flujo de vehículos.

Estas son las vías alternas

El secretario de Movilidad de Cundinamarca, Jorge Godoy, dijo que las personas que van hacia el sur pueden tomar vías como Mondoñedo-La Mesa-Girardot o Soacha-San Antonio-El Colegio-Ricaurte.



“Ya quien desee tomar la ruta 40 o vía a Girardot, que sepa que hay obras y seguramente los tiempos de movilidad van a ser más amplios”, advierte.



También señaló que la vía por Cambao (Villeta-Guaduas-Cambao-Girardot)puede ser una opción para quienes provienen o van hacia el occidente del departamento.

Sectores con cambios en la movilidad

Dependiendo de si es plan éxodo o retorno:



- En la Gran Curva, en Nilo: dos carriles, uno en contraflujo.



- En el puente Tolemaida, en Melgar: habilitado sentido Girardot-Melgar. En caso de alto flujo se activa contraflujo por la variante de Melgar.



- En Silvania: dos carriles, uno en contraflujo.



- En Salero, en Melgar: dos carriles, en caso de alto flujo se activa uno en contraflujo.



- En Chinauta: dos carriles, uno en contraflujo.



- Alto de Canecas: dos carriles en el sentido de mayor flujo.



- Túnel de Sumapaz: un carril habilitado y uno en contraflujo por la zona de la Nariz del Diablo.



-Variante de Girardot: un carril en contraflujo.

