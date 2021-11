¡Pilas! Cierres en la vía Bogotá-Girardot este puente festivo

Llega el último puente festivo del año. Si usted es de los que va a viajar por carretera, tenga en cuenta algunos cierres que habrá en la vía Bogotá-Girardot.



De acuerdo con Vía 40 Express. la concesión a cargo de la construcción del tercer carril de este importante corredor, este viernes 12 de noviembre se presentan algunos cambios en la movilidad de la vía, ello a raíz de las obras que adelantan.

Así las cosas, tenga paciencia porque el corredor vial presenta algunos tramos con paso a un solo carril y a contraflujo debido a las obras de pavimentación en: variante de Fusagasugá, Cucharal, Kartódromo, San Raimundo y Alto de Rosas.



También se adelantan trabajos de rocería en: Ricaurte, Salero (Melgar), La Esmeralda, Chinauta, Alto de Canecas y la variante de Fusa.



Asimismo, hay construcciones en los tramos de la Glorieta Girardot, Puente Isla del Sol, San Rafael y El Paso, La Colorada y El Salero (Melgar), la variante de Melgar, la Gran Curva (Nilo-Cundinamarca), el túnel de Sumapaz, Tolemaida, el Boquerón, Alto de Canecas, Chinauta, el puente Luis Carlos Galán, vía Novilleros (Fusagasugá), la variante y paso urbano de Fusagasugá, Silvania, Granada y Muña.



Recuerde que para conocer el estado de la vía puede informarse a través de la cuenta de Twitter de la concesión o el #767 de Invias.



Como se trata del último puente festivo de 2021, se espera un alto tráfico vehicular. De hecho, el Invias anunció que habrá Plan Éxodo, de tal forma que los vehículos de carga igual o superior a las 3.4 toneladas no podrán transitar en los principales corredores viales.



Este viernes la medida inicia a las 3:00 p. m. y será hasta las 11:00 p. m., el sábado la restricción será de 6:00 a. m. a 5:00 p. m., el domingo no aplica y el lunes festivo la norma aplicará desde las 10:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. Prohibición que aplica en ambos sentidos únicamente para las vías Bogotá-Girardot-Ibagué e Ibagué-Calarcá- Armenia-La Paila.



Otro aspecto que debe tener en cuenta es que la salida sur de Bogotá tendrá intermitencia de semáforos desde el mediodía hasta 10:00 p. m., desde la Av. Boyacá hasta Soacha, los días 12 y 13 de noviembre. Medida que se implementará durante el plan retorno, pero en sentido contrario Soacha - Av. Boyacá.

