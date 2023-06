Hace más de 2 años se reiniciaron las obras del tercer carril de la vía Bogotá-Girardot —suspendidas entre 2018 y principios de 2021— y la magnitud de estas y un centenar de frentes han impactado a los viajeros que utilizan este corredor clave para la movilidad de Cundinamarca y la región central.



(Lea también: Piden al Gobierno ayuda para tapar el enorme déficit del transporte público en Bogotá).

Fabián Lacouture, director Técnico de la concesión Vía 40 Express, a cargo este proyecto de 6,4 billones de pesos, dice que van en un 31 por ciento de avance y que ya están entregando tramos, pero las obras seguirán hasta finales de 2025, es decir, dos años y medio más.



La concesión está a cargo de la rehabilitación de la doble calzada, la ampliación del tercer carril en 69 km, de los 145 que tiene el proyecto; la estabilización de taludes y la rehabilitación del túnel de Boquerón.

La tranquilidad que puede tener todo el mundo es que el proyecto va bien, pero decir que los frentes de obra van a disminuir sería mentir FACEBOOK

TWITTER

¿Qué obras se ejecutan y cuál es el avance?



El proyecto está en ejecución a lo largo de 145 km, que se dividieron en ocho unidades funcionales, una de ellas (la 8 y que corresponde a Soacha) ya fue terminada, y de la 1 a la 7 tenemos alrededor de 100 frentes de obra. Desde febrero del 2021 venimos ejecutando a toda marcha este proyecto. El porcentaje de ejecución está por encima del 31 por ciento, un avance acorde al programado.



(Le recomendamos: ¿Qué hay detrás de la alta accidentalidad en las peligrosas vías de Ciudad Bolívar?).



Esta zona es muy turística, ha habido un incremento de las personas que viven, pero con tanta obra se generó gran impacto. ¿Se planeó bien tanto volumen de obra?



Este es un proyecto de 6,4 billones de pesos, es una megaobra para el disfrute de nuestros usuarios. Llegamos a tener en un puente festivo, como los que se vienen, 55.000 usuarios. En la planificación de la obra hemos teniendo en cuenta todas estas situaciones. Durante los días que no son pico, que no son puentes festivos, tratamos de ejecutar la mayor cantidad de obra y planificar muy bien los puentes festivos, para que la afectación sea lo menor posible. Vale la pena agradecer a los usuarios porque han tenido mucha paciencia, lo bueno es que los resultados se ven, ya tenemos muchos tramos de obra terminados.

Facebook Twitter Linkedin

Fabián Lacouture, director Técnico de la concesión Vía 40 Express. Foto: Vía 40 Express

¿Dónde están esos tramos terminados?



La unidad funcional 1, la más extensa del proyecto y que empieza en Girardot y llega hasta antes de entrar al túnel Sumapaz, son 37 km de doble calzada y con las variantes suma 50 km. Todo el pavimento en esa unidad está rehabilitado y la estabilización de taludes también.



Aquí es importante la variante de Melgar, que está terminada, pavimentada y estabilizada; movimos alrededor de 750.000 m3 de tierra e hicimos la estabilización. Vamos a empezar la entrega, faltan algunas obras muy particulares. También está la unidad funcional 4, que tiene el tercer carril terminado y el paso urbano por Fusagasugá está en un 90 por ciento rehabilitado.



La ‘Nariz del diablo’ es un punto crítico por la inestabilidad de la banca. ¿Qué se está haciendo allí?



Esta zona tiene dos carriles, que van en sentido Bogotá-Girardot, pero tenemos un sitio con una afectación de paso a un carril. Tuvimos que hacer un cierre total mientras garantizábamos las condiciones de seguridad para tener un carril. Estamos haciendo un muro de contención que va con un avance va bastante bien. Es el único punto que genera algún tipo de afectación en esa zona, para los puentes festivos vamos a tener esa afectación.



¿En qué otra zona ya hay avances claros?



Tenemos 25 km, de los 69 de tercer carril, construidos. El usuario va a encontrar sectores construidos, yendo de Bogotá hacia Girardot cerca a Granada, entre Silvania y Fusagasugá, en la variante de Fusagasugá, en sectores desde Fusagasugá hasta el peaje de Chinauta, y venimos construyendo en el otro sentido. En el corredor tenemos cerca de 100 km rehabilitados, de los 145 de las calzadas existentes.



(Siga leyendo: ¿Qué dijo la alcaldesa sobre llamado de la Procuraduría por basuras?).



¿Qué van a encontrar los usuarios ahora?



Tenemos cuatro carriles (en dos calzadas) y estamos ejecutando obras, pero hacemos un plan de contingencia articulado con la Dirección de Tránsito y Transporte (Ditra), a cargo de manejar el tráfico. Para estos puentes festivos diseñamos que mínimo se garanticen dos carriles en el sentido donde haya mayor afluencia, es decir, cuando tengamos éxodo (viernes y sábado) priorizamos que haya dos carriles en el sentido Bogotá-Girardot. El día del retorno garantizamos dos carriles hacia Bogotá.



Hay sitios que por el desarrollo de la obra y por seguridad de los usuarios y los trabajadores, no es posible garantizar esta condición. A esos puntos los llamamos contraflujo, donde solo hay un carril en cada sentido; ahí tenemos unos planes de contingencia, la Ditra pone a su personal a monitorear y cuando se genere alguna congestión, ellos implementan un ‘pare-siga’, que es frenar el tráfico donde hay menor flujo vehicular y disponer los dos carriles en el sentido que se necesita.

Facebook Twitter Linkedin

El proyecto tiene un costo de 6,4 billones de pesos. Foto: Via 40 Express

¿Cuáles son esos sitios?



Los tenemos identificados: Granada, luego Subia y Silvania, y otros en el sector de Fusagasugá, después no los tenemos. El plan de contingencia está en articulado con carro-grúas, carro-talleres, tenemos líneas telefónicas a las que puede llamar, el número está atrás del recibo de peaje.



¿Qué se entregará este año?



Vamos a tener lista las unidades funcionales 1 y 4. Son 60 km terminados.



¿Cuándo se entregarán las otras?



En 2025.



¿Las afectaciones serán después en otras zonas?



Sí, pero, pongo el ejemplo de la unidad funcional 3, que va desde la intersección a Fusagasugá hasta antes de la zona de la Nariz del Diablo. Está prevista para terminar en 2025. Las afectaciones que tenía hace un año hoy son menores, porque vamos liberando a medida que vamos ejecutando. El que no se vaya a entregar ya no quiere decir que esté totalmente afectada.



Entonces, ¿ya pasó lo más grave?



Hay que ser optimistas. La tranquilidad que puede tener todo el mundo es que el proyecto va bien, pero decir que los frentes de obra van a disminuir sería mentir. La cantidad se va mantener porque estamos en el pico del proyecto, lo que quiero decir es que ya hay muchos sectores donde se siente la diferencia con respecto a la afectación que había anteriormente. Obviamente, estamos llegando a otros sectores donde antes no había afectaciones y en este momento sí las hay, pero se ve y se siente la ejecución de un tercer carril; sectores de grandes longitudes donde antes había cierres y ya no hay, y se ha focalizado en aquellos donde falta hacer intervención.

Más noticias

GUILLERMO REINOSO

EDITOR DE BOGOTÁ

Twitter: @guirei24