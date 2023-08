Tras más de tres días desde el cierre de la vía al Llano por las afectaciones generadas tras el sismo de 6,1 que sacudió al centro del país, varios transportadores de carga protestaron en el sector de El Tablón en la tarde del pasado domingo.



El gremio solicitaba la apertura en el K58+900, según informó Coviandina, concesión a cargo de la vía que conecta Bogotá y Villavicencio.



"¡Atención! A esta hora se presentan manifestaciones en el K35+000 sector El Tablón por parte de transportadores de carga que exigen el paso por el K58+900, las autoridades ya atienden la situación. Esté atento a las recomendaciones del personal autorizado", escribió Coviandina hacia las 6:30 de la tarde de este domingo.



(6:39 pm). ¡Atención! A esta hora se presentan manifestaciones en el K35+000 sector El Tablón por parte de transportadores de carga que exigen el paso por el K58+900, las autoridades ya atienden la situación. Esté atento a las recomendaciones del personal autorizado. pic.twitter.com/qjQkjtrPai — Coviandina (@CoviandinaSAS) August 20, 2023

La concesión aclaró que, ante la desinformación que fue difundida a través de redes sociales no oficiales, "si bien se logró despejar el k58+890, no existen condiciones de seguridad y, no se ha terminado la limpieza en el k56+600".



Cabe resaltar que el Puesto de Mando Unificado (PMU) que se llevó a cabo en la noche del domingo, en el que participaron Alcaldía de Bogotá, Ministerio de Transporte, el Director de Policía, el Comandante FFAA, el Gobernador Meta y el Alcalde Villavicencio, se determinó que, dependiendo de la evolución de las obras, se podía habilitar el paso en el kilómetro 58 entre el martes y el miércoles.



Esto será exclusivamente para que el transporte de carga pueda movilizarse en el importante corredor vial que conecta a los departamentos del interior del país.



De esta manera, se permitirá dar paso a la operación de carga a través de dicho sector, puesto que por el momento la Transversal del Sisga es la única ruta habilitada para el tráfico de vehículos de hasta 30 toneladas, sumado al transporte intermunicipal y particulares, lo que dificulta la movilidad.

(9:27 am) Continúa cierre total por caída de material en el K58+900 paso urbano de Guayabetal, K56+680 Quebradablanca, K70+700 Pipiral. Puntos de control en la vía y en el K0+000 en Bogotá y en Villavicencio K83+000. No se tiene aún tiempo y fecha de apertura. #713 pic.twitter.com/LykLjREJwq — Coviandina (@CoviandinaSAS) August 21, 2023

Por su parte, la alcaldesa Claudia López, compartió en su cuenta de 'X' otras conclusiones del PMU como que se están adelantando las tareas de remoción y limpieza y los estudios para estabilizar taludes.



"Bogotá y Villavicencio coordinarían sus CRUE en caso de necesidad de atención de pacientes y la Secretaría de Desarrollo de Bogotá, con la Gobernación del Meta coordinaremos para mantener nuestro mutuo abastecimiento", escribió.

REDACCIÓN BOGOTÁ