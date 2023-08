El Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (Ani) y la Concesionaria Vial Andina (Coviandina) informaron que, como consecuencia de los movimientos telúricos de las últimas horas, no se tiene hora ni fecha de apertura al tráfico vehícular por la vía Bogotá-Villavicencio, dada la magnitud de los derrumbes, especialmente en el sector de Guayabetal.



(Le puede interesar: Balance del temblor en Cundinamarca: 12 municipios afectados)

Según las autoridades, en el momento se presenta caída de material en el k58+600 en paso urbano de Guayabetal y k56+600 Quebradablanca. Debido a esto, se activaron los puntos de control en la vía y en el K0+000 en Bogotá y en Villavicencio k83+000.



Bajo esas circunstancias y con el ánimo de no generar inconvenientes especialmente en los vehículos que transportan adultos mayores, niños y buses que transportan pasajeros, se recomienda a este tipo de vehículos retornar a su lugar de origen.



Es importante señalar que, en la zona pueden presentarse condiciones de lluvia y se busca garantizar ante todo la seguridad de los trabajadores en las labores de remoción.



(También: Habría cambios en el Sistema de Bicicletas Compartidas de Bogotá: ¿cuáles y por qué?)

Tenga en cuenta que cuando se autorice el paso, se tendrán todas las garantías para una circulación segura en unas condiciones de observación permanente con movilidad limitada para la evacuación de los vehículos que se encuentren inicialmente en la carretera.



Como ruta alterna está operando la Transversal del Sisga, solo para movilidad de vehículos livianos y vehículos no articulados menores a 30 toneladas y sin carga extradimensionada. Se presenta paso restringido a un carril por afectaciones viales, en el PR 35+050, sector ubicado entre Guateque y Sisga.



Por el momento, se recomienda a los usuarios que están en la carretera y que no han iniciado su desplazamiento retornar a su lugar de origen o tomar las vías alternas, entendiendo que deben hacer una verificación a través de las redes sociales de la ANI, Coviandina y el #767 del INVIAS. En caso de dudas, podrán llamar a la línea gratuita #713 de Coviandina.



No olvide, que el paso controlado por el puente puede suspenderse por situaciones que puedan afectar la seguridad de los usuarios como avenidas torrenciales, sismos, lluvia intensa entre otros; por lo que en caso de presentarse la condición de cierre en alguno de los horarios se avisará inmediatamente a través de las redes sociales.

REDACCIÓN BOGOTÁ