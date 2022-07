Este jueves la Concesionaria Vial Andina (Coviandina) entrega la nueva calzada Chirajara-Fundadores, un proyecto financiado 100 por ciento por recursos privados y que marca un nuevo hito en este corredor. La calzada, que comprende 32,9 kilómetros de obras construidas, es el último tramo de la vía al Llano, que conecta a Bogotá con Villavicencio (Meta), y reduce significativamente los tiempos de viaje.



Al evento asistieron el presidente Iván Duque y el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, cabeza del grupo que tiene como filial a Corficolombiana, de la cual se desprende Coviandina.

En su intervención, Sarmiento Angulo dijo que "hoy es un día de alegría, no solo para el departamento del Meta, sino para todo el Grupo Aval: la obra que terminamos es motivo de orgullo, entregada en menos del tiempo acordado. He estado en la vida de los negocios, pero mi profesión es la ingeniería y lograr una cosa como estas es algo que enaltece el espíritu de nuestra compañía".



Añadió que con el recaudo de peajes se pagará la construcción del tercer tramo y el mantenimiento de la vía. Y que se espera recuperar el monto invertido -cerca de 3 billones de pesos- en los próximos 40 años.



"Queda pendiente el tramo I. Para ese tramo no existen proyectos de financiación. Pero esa obra no puede tener ningún pago de peaje de ninguna clase. Estoy de acuerdo con el Gobernador. El Meta y sus habitantes ya han hecho lo suficiente por contribuir", manifestó.(Noticia en desarrollo)