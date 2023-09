Sobre las 6:00 a.m. se registró accidente de tránsito entre bus articulado y vehículo particular en la Autopista Sur con Av. Boyacá, lo que ocasiona retrasos de hasta 20 minutos en los servicios de TransMilenio en la NQS. La flota que no opera la estación Sevillana sale al carril mixto.



No hay personas lesionadas.