Lanzan granada contra peaje de Vía al Llano: nuevo atentado en la ruta a Bogotá

Durante la madrugada de este lunes 18 de diciembre, la vía al Llano permaneció cerrada durante al menos cuatro horas por cuenta de la detonación de un artefacto explosivo sobre la 1 a.m. a la altura del peaje de Pipiral.



Un hombre que transitaba por la zona a dicha hora le dijo a 'RCN Radio' que en efecto hubo una explosión en la vía a Bogotá. De hecho, aseguró, la presencia de otro artefacto habría llevado a que el cierre de prolongara.



Tras horas de incertidumbre, la Policía de Villavicencio confirmó que la situación se debió al lanzamiento de una granada, en lo que sería un nuevo atentado en la vía al Llano.



Nuevo atentado en la vía al Llano

Pasada la 1 a.m. Coviandina, operadora de la vía, informó que una situación de seguridad obligó a la detención en ambos sentidos de la vía Bogotá- Villavicencio.



Según confirmaron las autoridades, lanzaron una granada a unos 20 metros del peaje de Pipira. Coviandina hasta el momento no ha entregado detalles. Conforme se ha podido saber, no hay heridos.



Sobre las 4:45 a.m., "se realizó la apertura al tránsito, una vez finalizaron las labores de inspección en el peaje y las verificaciones de las condiciones de seguridad en los diferentes puntos de control en el k82+000, k62+000 y k35+000", indicó Coviandina.





(4:45 am) *Atención* Finalizadas las labores de inspección en el peaje Pipiral y verificar las condiciones de seguridad, se realiza la apertura al tránsito en los diferentes puntos de control en el k82+000, k62+000 y k35+000. Se presenta tiempo seco en el corredor vial. #713 pic.twitter.com/EoJpEcdOZz — Coviandina (@CoviandinaSAS) December 18, 2023

Cabe resaltar que el pasado 11 de diciembre ocurrió un atentando en el peaje Boquerón, en la vía que comunica a Bogotá con Villavicencio.



Este acontecimiento dejó dos personas heridas, quienes son trabajadores de la concesión Coviandina.



De igual manera, ante el suceso, la vía estuvo cerrada por un par de horas hasta recuperar la seguridad de la zona.

