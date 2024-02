Así operará la variante que reducirá los tiempos de viaje entre Bogotá y Villavicencio

Desde el mediodía de este lunes se puso en marcha una prueba piloto con una variante que permitirá agilizar el tráfico en la vía al Llano. Se trata de una obra nueva de 170 metros de longitud (incluyendo los accesos) que hizo la concesión Coviandina, a cargo de la operación del corredor.



La variante se encuentra en el sector de Naranjal, en sentido Bogotá-Villavicencio, y a ella se accede luego de pasar por el peaje del mismo nombre y el puente metálico número 1.



La idea de esa obra es que los vehículos que se dirigen de Bogotá hacia Villavicencio y viceversa puedan efectuar sus recorridos sin tener que realizar largas esperas en los puntos de control intermedios, debido a que también se levantarán los cierres cada 4 horas tanto en el Km 00, en Bogotá, como en el Km 83, en Villavicencio, medida que fue implementada con ocasión de la instalación del primer puente metálico en Naranjal y debió establecerse de nuevo por el incidente de un tractocamión dentro de los túneles de Quebradablanca.



Jairo Charry, gerente técnico y de operaciones de Coviandina, explica que la idea de la prueba piloto es que los cierres en el corredor solo sean realizados por novedades, como por ejemplo accidentes graves, por obras o cuando se requieran actividades de mantenimiento en el tramo crítico -en este caso se llevarán a cabo los trabajos entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m. del día siguiente-. Con ello se busca que los usuarios puedan “a cualquier hora programar el viaje” por la vía al Llano.



Cabe recordar que a mediados de julio del año pasado, una avenida torrencial inhabilitó dos puentes vehiculares que estaban localizados en las calzadas Bogotá-Villavicencio y Villavicencio-Bogotá, con lo que generó el cierre total de la vía entre el 17 y el 30 de julio de dicho año.

Si bien la emergencia se superó parcialmente con la instalación de dos puentes vehiculares metálicos, uno en cada sentido, que por el ancho solo permiten el tránsito de un vehículo y no de dos a la vez, el paso de un solo automotor de carga sobre el puente generó congestión en inmediaciones del peaje Naranjal y obligó a establecer puntos de control en ambos sentidos.



Según Coviandina, la movilidad sobre el corredor, aunque con las limitaciones que han implicado los eventos tanto de la avenida torrencial, como del sismo del 17 de agosto pasados y afectaciones posteriores a la vía, como la generada el 11 de septiembre en el km 63 + 900, estuvo mejorando en forma progresiva entre septiembre y diciembre, lo que permitió a los usuarios circular en forma continua.

Sin embargo, la colisión del tractocamión que transportaba Nafta y que generó un incendio de grandes proporciones en el primer túnel de Quebradablanca y el túnel falso de acceso, condujo a que se tuviera nuevamente que implementar los horarios de paso, situación que se espera mejore con la variante por Naranjal.



No obstante, solo podrá ser resuelta en forma definitiva esa condición cuando se habilite el paso por los túneles de Quebradablanca y se efectúen las intervenciones en los puentes de las quebradas Naranjal, Estaquecá y del km 69 + 300, y los demás puntos críticos (16 en total) prioritarios y que ya tienen recursos autorizados por el Gobierno Nacional.



Puente que habilitó el paso por la vía al Llano y que fue hecho por militares. Foto: Cortesía

Después de la variante

De acuerdo con el ingeniero Fernando Castillo, director de Operaciones de Coviandina, la variante empalma con la calzada Villavicencio-Bogotá, que tiene dos carriles.



De ahí en adelante, hacia la capital del Meta, el tráfico fluirá de manera bidireccional a través de cinco túneles, hasta llegar a Guayabetal, mediante la intersección Mesa Grande. Posteriormente, toma los túneles 2, 3 y 5 del tercio final, también en condición bidireccional (debido al cierre del km 69 + 300), para luego llegar al peaje de Pipiral, donde continuará en doble calzada hasta Villavicencio. “De esa forma se vuelve a tener una condición de movilidad similar a la que se tenía antes del accidente de los túneles de Quebradablanca”, señala Castillo.

Así quedó el camión que colisionó con túnel de Quebradablanca, en la vía al Llano. Foto: X: @fedetranscarga

Coviandina espera que con la conexión de 170 metros de longitud los conductores puedan transitar de manera continua y que se minimicen los accidentes e incidentes por causa de que los usuarios ya no tendrán que circular supeditados a horarios de apertura y cierre, sino que solo se encontrarán con detenciones temporales en los puntos de control, que irán asociadas a los picos de tráfico o a cuestiones de seguridad y que no superarán los 15 o 20 minutos de duración.



Es importante resaltar que estas detenciones obedecen a las condiciones de seguridad que impone el no permitir que dentro de los túneles se paren automotores, máxime porque están circulando en combinación con los vehículos livianos y los buses, camiones de carga pesada que transportan mercancías peligrosas.



La concesionaria recomienda a los usuarios cumplir con las normas de tránsito y no efectuar adelantamientos en los túneles y puentes bidireccionales entre el peaje de Naranjal y el peaje de Pipiral, respetar los límites de velocidad y mantener la distancia mínima de separación de 50 metros.

El retorno para camiones antes de Guayabetal

Los vehículos de carga pesada, al pasar el túnel Mesa Grande, ubicado antes de la población de Guayabetal (Cundinamarca), deberán tomar el puente curvo (que funcionará ahora en sentido a Villavicencio) y luego tienen que hacer el retorno hacia Naranjal, para después incorporarse a la vía con dirección hacia la capital del Meta.

Los vehículos livianos, por el contrario, luego de pasar el mismo túnel, pueden continuar por la vía pasando por un box coulvert, que por sus dimensiones no es posible que sea transitado por los vehículos de carga.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

REDACCIÓN EL TIEMPO

