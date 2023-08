La Agencia Nacional de Infraestructura (Ani) y Coviandina informaron que ya se están terminando por parte del Ejercito Nacional las labores de montaje de la estructura del segundo puente metálico tipo Arrow, que permitirá dar movilidad en cada sentido de forma simultánea e independiente en la vía al Llano.



Sin embargo, las condiciones climáticas le han impedido a la concesión terminar paralelamente los trabajos asociados a los accesos al puente, por eso, este se habilitará hasta el viernes 11 de agosto.



Según informaron, la razón por la que no es posible habilitar el puente el jueves, es porque todavía están pendientes de instalar algunos dispositivos de señalización vial, terminar el proceso de fijación de las rampas de acceso y la demarcación correspondiente.



Adicionalmente, este jueves, el Ministerio de Transporte e Invías expidieron la Resolución 2705 de 2023 en la cual se precisan los alcances del Plan de Contingencia Operativa que se ha venido implementando a la fecha y se incluye la restricción de Pico y Placa para los vehículos de carga Categorías VI (C3-S2) y VII (C3-S3), dado que estos deben pasar de uno en uno sobre el puente lo que actualmente está impactando en los tiempos de desplazamiento de los usuarios en general de la vía.



Así las cosas y con el propósito de que se agilice el paso en la Fase 1 actual y a partir del 11 de agosto en la Fase 2 y mientras se logran habilitar el paso por la quebrada Estaquecá o se logra un tiempo de desplazamiento equivalente al 75 % del que se requería para viajar por la vía, se implementará la medida de Pico y Placa así:



- Vehículos de placa par: (2, 4, 6, 8 Y 0) no podrán circular entre el K35+000 y el K85+000 los días pares entre las 00:00 a. m. y hasta las 11:59 p. m.



- Vehículos con placa impar: (1, 3, 5, 7, Y 9) no podrán circular entre el K35+000 y el K85+000 en los días impares entre las 00:00 a. m. y hasta las 11:59 p. m.



Es importante tener en cuenta que los vehículos que tengan Pico y Placa y que tengan como destino Bogotá o Villavicencio, no podrán permanecer dentro de la vía y deberán ubicarse en sitio seguro que no obstaculice en ningún momento el tráfico y podrán incorporarse a la vía al día siguiente para el horario que aplique para el sentido de circulación al menos una hora antes del horario de paso autorizado así:



• En el K35+000 podrán ubicarse a partir de la 1:45 a. m. para el sentido Bogotá – Villavicencio.



• En el K83+000 podrán ubicarse a partir de las 4:00 a. m. para el sentido Villavicencio – Bogotá



A los vehículos que ingresen antes de la aplicación del Pico y Placa es decir antes de las 11:59 p. m. no se les detendrá una vez estén dentro del corredor concesionado y podrán continuar su trayecto; en tanto que los vehículos que lleguen a los puntos de control del K35+000 y del K83+000 a las 00:00 am, no les será permitido el paso y deberán esperar hasta el día siguiente asociado a su placa para poder retomar el recorrido. Agradecemos cumplir estrictamente los horarios establecidos para no tener inconvenientes.

REDACCIÓN BOGOTÁ