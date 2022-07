A partir de este fin de semana, bogotanos, llaneros, cundinamarqueses y, en general, todas las personas que transiten por la vía al Llano estrenarán la doble calzada Chirajara-Fundadores. Este, el tercer tramo de la vía al Llano, fue entregado este jueves por la Concesionaria Vial Andina (Coviandina) en un evento al que asistieron el presidente Iván Duque y el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo.



(Le puede interesar: El nuevo tramo Bogotá - Villavicencio: megaingeniería en las montañas)

(Para seguir leyendo: Abastecimiento y turismo: los más beneficiados por Chirajara - Fundadores)

“La llave que abre la puerta al desarrollo de los Llanos es esta carretera”, resaltó el empresario, sentado junto a la entrada del túnel Buenavista II, una de las megainfraestructuras donde se realizó la inauguración. Y agregó: “La obra que terminamos es motivo de orgullo, entregada en menos tiempo del acordado”.



Esta nueva doble calzada de Coviandina, filial de Corficolombiana, comenzó a construirse a finales de 2016. Como explicó el gerente de Coviandina, Ricardo Postarini, “el plazo contractual (de construcción) se termina en enero del próximo año, estamos entregando con seis meses de anticipación la obra”. Adicional a esto, Coviandina operará y mantendrá la vía al Llano hasta el 2054.



La entrega de una de las dobles calzadas 4G más modernas del país incluye 32,9 kilómetros de obras construidas, 6 túneles, 20 puentes vehiculares, 7 pontones, 6 puentes peatonales y 18 intersecciones.

Inauguración Chirajara - Fundadores Foto: César Melgarejo - EL TIEMPO Inauguración Chirajara - Fundadores Foto: César Melgarejo - EL TIEMPO Inauguración Chirajara - Fundadores Foto: César Melgarejo - EL TIEMPO Entrega del tramo Chirajara - Fundadores. Foto: César Melgarejo - EL TIEMPO Entrega del tramo Chirajara - Fundadores. Foto: César Melgarejo - EL TIEMPO Entrega del tramo Chirajara - Fundadores. Foto: César Melgarejo - EL TIEMPO Entrega del tramo Chirajara - Fundadores. Foto: César Melgarejo - EL TIEMPO

El día del estreno

Los primeros en disfrutar esta vía fueron el propio presidente Duque y el empresario Sarmiento Angulo, quienes, a bordo de un Jeep Rubicon amarillo, recorrieron el túnel Buenavista II y llegaron al punto de la entrega oficial. Fueron recibidos por representantes de Huertas Caseras, una iniciativa comunitaria apoyada por Coviandina, y por el grupo infantil de danza y canto llaneros Corculla.



“Esta es la vía que necesitaba el país. Hemos vivido épocas muy difíciles y sabíamos que este viacrucis tenía que terminar. Esta es la vía con la más alta tecnología que no solo nos acerca a la capital, sino al progreso. Hoy, la invitación a Colombia y al mundo es que conozcan el Meta”, manifestó el gobernador del departamento, Juan Guillermo Zuluaga, quien abrió el evento con su intervención.



Eso sí, Zuluaga también hizo un llamado al Gobierno Nacional para sacar adelante la modernización del tramo I de la vía al Llano, pues el tramo II ya fue hecho por Coviandes y el tramo III, por Coviandina. “Estamos muy atentos al tramo I, que lo hemos trabajado. Queremos que antes de terminar su mandato, lo podamos dejar cristalizado”, afirmó Zuluaga, no sin antes advertir que su propósito es que la obra se financie mediante impuestos y no por medio de peajes, como se ha hecho hasta el momento.



En este punto coincidió el empresario Sarmiento Angulo durante su intervención: “Queda pendiente el tramo I. Pero esa obra no puede tener ningún pago de peaje de ninguna clase. En eso estoy de acuerdo con el gobernador: el Meta y sus habitantes ya han hecho lo suficiente por contribuir”.



En esa misma línea, el presidente Duque, durante el cierre del evento, ordenó a su equipo sacar adelante el decreto de obras por impuestos y aseguró que esa nueva herramienta le abriría la puerta a terminar la modernización de la vía al Llano.

(Además: ¿En qué va la obra del puente Chirajara?)



El gobernador, luego del evento, le agradeció al Presidente por esta noticia y anotó: “El tramo I puede costar más de tres billones de pesos. Hoy lo que hay es un avance de norma porque ya hay un instrumento legal que pasó por el Congreso. Ya está el decreto listo, está en el Ministerio de Hacienda y estamos esperando que sea firmado por el Presidente de la República antes del 7 de agosto”.



Por lo pronto, lo que sí tiene ya el Llano es una vía construida con los más altos estándares. “Contratamos la mejor tecnología del mundo que hay en túneles. Contratamos una empresa española que empleó la mejor tecnología y ellos mismos nos decían que esa tecnología no la estaban aplicando aún en España”, explicó Postarini y dio un ejemplo: el túnel Buenavista II se construyó con una técnica nunca antes empleada en país: excavar y, en simultáneo, ir haciendo el revestimiento, los andenes, el pavimento, la electrificación y otros detalles. Esto permitió que la excavación se terminara en diciembre de 2021 y que seis meses después se pudiera entregar toda la pieza.



“Hemos puesto un buen hito para todo el país para utilizar esta tecnología en los proyectos que vienen”, afirmó Postarini.



Ahora, si bien la doble calzada nueva queda habilitada a partir de hoy, el túnel Buenavista II quedará abierto como un túnel bidireccional a partir del lunes y por los próximos tres meses.



En ese lapso, Coviandina modernizará y adecuará el antiguo túnel Buenavista I, que queda justo al lado, para que en el segundo semestre de este año quede listo. Con esto, no solo habrá un túnel de ida y otro de vuelta, sino que también se permitirá que motociclistas, cargas de ganado y cargas peligrosas puedan utilizar el túnel. Hasta el momento, por razones de seguridad, tenían restringido el paso y debían tomar la antigua vía al Llano.



“Todo el tráfico vehicular pesado de carga peligrosa, que no podía pasar por los túneles, nos atravesaba toda la ciudad. Hoy ese tráfico vehicular pesado puede utilizar este túnel, los motociclistas que antes daban la vuelta por la vía antigua ahora pueden utilizar esta vía. Se reduce el tiempo para llegar a Bogotá y se reducen los riesgos”, explicó el gobernador.



Además de ese beneficio, la región proyecta mejoras para los sectores agrario, de energía y de turismo. El progreso del Llano está por despegar.

(Le recomendamos: Infografía: así es el nuevo tramo de la vía al Llano)

‘La llave que abre la puerta del desarrollo de los Llanos es esta carretera’

Facebook Twitter Linkedin

Luis Carlos Sarmiento Angulo Foto: César Melgarejo - EL TIEMPO

Además de resaltar el retador proceso de construcción del tramo Chirajara-Fundadores, de destacar los beneficios que traerá para la región y de hacer un llamado para la construcción del tramo I de la vía con financiación vía impuestos, el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo alertó sobre la necesidad de invertir en esta zona del país a la que él ve como “la esperanza de Colombia” y como un generador clave de riqueza.



Durante su discurso, explicó que en el país se identifican dos regiones: una “explotada” y donde se hacen las grandes inversiones –conformada por la zona norte y occidente y que tiene el 47 por ciento del territorio– y lo que él denominó “la otra Colombia”.



“La ‘otra Colombia’ es un término de reclamo. Es la zona de los Llanos Orientales y que va hasta los límites con Perú y Brasil y que tiene el 53 por ciento de área del país (...). Tenemos en Colombia mucha más área sin desarrollar que el área desarrollada”, dijo, y cuestionó: “Cómo es que Colombia no piensa antes que nada en el desarrollo de la tierra. Colombia tiene aquí su riqueza, en toda la zona de los Llanos Orientales”.



El empresario reconoció que el bajo desarrollo de esta zona es un tema histórico y que, incluso hoy, con las nuevas posibilidades de inversión y tecnología, persiste. “Hay que ver lo que es tratar de sacar los productos agrícolas cuando empieza a llover y los caminos se vuelven intransitables: eso no puede ser. Esto tiene que tener las mismas ventajas que tienen todos los departamentos”, dijo.



Y, aunque destacó que esta nueva doble calzada es parte de la llave del progreso de los Llanos, hizo un llamado a continuar los proyectos y las inversiones para generar empleo y desarrollo.



“Uno se pregunta por qué no se habían desarrollado los Llanos Orientales. No lo habían hecho porque no tenían esta carretera, porque faltaba la comunicación fundamental entre la capital de un lado y la capital del otro, porque faltaba la interacción permanente de los gobernantes para unir esos esfuerzos y dar resultados. Ya está la carretera, pero aquí nos falta construir el primer sector”, indicó, y fue enfático en que en ese proyecto y, en general, en el del desarrollo de los Llanos “ no se puede improvisar”. Apuntó, adicionalmente, que los costos de obra por kilómetro en esta región tienen menor costo y, por tanto, hay un potencial clave por explorar.



Sobre el tramo I, que va desde la salida de Bogotá hasta la zona de El Tablón, afirmó que solo la fase de construcción podría tomar entre cuatro y cinco años. Y, sobretodo, insistió que para ese proyecto será vital contratar expertos en mejoramiento urbano y rural y constructores internacionales, para que los trabajos se hagan con la mejor calidad.

EL TIEMPO