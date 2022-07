Los 32,9 kilómetros de nueva infraestructura que ofrece el nuevo tramo Chirajara-Fundadores impactarán varios sectores económicos. De acuerdo con Ricardo Postarini, gerente general de Coviandina, la concesionaria encargada de construir este tramo y de mantener y operar toda la vía al Llano, las más beneficiadas serán las áreas de abastecimiento y turismo.



Según la Región Administrativa y de Planeación Especial Rap-e Región Central, el ingreso de provisiones de la central de abastos de Bogotá depende en un 12,71 por ciento del Meta. Pero con la nueva doble calzada, las expectativas del gobierno departamental apuntan a que el sector agrario crezca.



Chirajara - Fundadores Foto: Mauricio Moreno | EL TIEMPO

“Las apuestas de nuestro sistema de reactivación económica son potenciar la agricultura, la ganadería y el turismo. Y son apuestas cimentadas principalmente en tener una vía en las condiciones que la hemos soñado durante más de 50 años”, aseguró el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien agregó: “El principal centro de consumo de nuestra producción de arroz, yuca, plátano, carne, entre otros productos, es Bogotá. O sea que teniendo una vía en las condiciones que hoy tenemos, sin los riesgos que se vivían antes, aspiramos a que eso se duplique”.



En esta visión coincide Clara Serrano, directora ejecutiva de la Asociación Empresarial para el Desarrollo de la Orinoquia (Asorinoquia), quien sostiene que era vital gestionar un corredor seguro para sacar los productos del Meta y de los departamentos de la región de la Orinoquia. “Es un gran avance, porque todo lo que produce la región es muchísimo: es primer productor de maíz, arroz, soya, caucho, petróleo... Lo principal es poder sacar los productos a donde están los consumidores, que es básicamente Bogotá”.



A su vez, Serrano confía en que los turistas se sentirán más atraídos por la Orinoquia como destino. “Tenemos mucho turismo, un turismo que ofrece naturaleza, paisajes, cultura llanera, comida...”.



Según cifras del Sistema de Información Turística (Situr) del Meta, solo en esta última Semana Santa entraron 332.882 visitantes provenientes de 26 departamentos y 8 países, y se generó un impacto económico de 56.979 millones de pesos. Por otra parte, los últimos dos documentos ‘Medición turismo receptor’ del Situr, han revelado que Cundinamarca y Bogotá aportan más del 50 por ciento de los turistas que llegan al Meta.

Otros beneficios

El nuevo tramo Chirajara-Fundadores trajo, además, beneficios puntuales para algunas poblaciones. Por ejemplo, con la construcción del túnel Buenavista II, que complementará el antiguo túnel Buenavista I, se abrirá la posibilidad en septiembre de que pueda ser utilizado por vehículos de carga peligrosa, por vehículos de carga de ganado y por motociclistas.

Túnel Buenavista II Foto: Marco Cárdenas Túnel Buenavista II Foto: Marco Cárdenas Túnel Buenavista II Foto: Marco Cárdenas





“El túnel existente (Buenavista I) no tenía vías de escape. Entonces no podíamos dejar pasar los vehículos de alto riesgo, como son los carrotanques con crudo; por tanto, esos camiones tienen que irse por la vía antigua, que está en malísimas condiciones. Ahora ya van a poder pasar tranquilamente por un túnel de ida y otro túnel de regreso sin ningún problema”, describe Postarini. Y añade: “El motociclista también podrá pasar: ya no tendrá que pagarle a un señor en Villavicencio para que le monte la moto en un tráiler y lo ayude a pasar el túnel”.



Otro beneficio para la región fue la generación de empleo y la capacitación que dejó la concesionaria: en los últimos seis años, 14.136 personas fueron vinculadas como mano de obra. “Nosotros le dimos mucha prelación a la gente de la región: a personal que iba desde obreros hasta supervisores. Entre el 70 y 80 por ciento del personal fue de aquí. Y, además, tuvimos ingenieros que tuvieron un desarrollo muy bueno... ingresaron como ingenieros júnior y algunos terminaron de directores de obra de un puente. Ahora cualquier obra que podamos tener puede contar con ingenieros de Villavicencio”, detalla Postarini.

Empleos generados con la Chirajara - Fundadores Foto: Mauricio Moreno | EL TIEMPO Empleos generados con la Chirajara - Fundadores Foto: Mauricio Moreno | EL TIEMPO

De otro lado, Postarini destaca que se promovió el empleo femenino y se priorizó la vinculación de madres cabeza de familia en oficios como paleteras y en creación de viveros.

Finalmente, la construcción de la Chirajara-Fundadores deja resultados en 9 programas sociales, una nueva sede para la escuela rural Casa de Teja (que tuvo que trasladarse por las obras) y un programa de gestión ambiental que sembró 60.000 árboles, conservó 185,6 hectáreas y reforestó 41,8 hectáreas.

