Aún están por establecerse las causas del volcamiento que sufrió este miércoles un tractocamión -a las 8:40 de la mañana-, en el kilómetro 18 de la vía Bogotá- Villavicencio.



El accidente, que ocurrió a la altura del municipio de Chipaque, en el departamento de Cundinamarca, se convirtió en un incendio vehicular y a la vez natural pues afectó la vegetación ubicada en los alrededores.



Pero lo más lamentable es que el conductor del tractocamión no sobrevivió, su cuerpo quedó envuelto en llamas. Tras la tragedia, avanzaban en la noche del miércoles las labores de identificación de la víctima.

(Le puede interesar: El misterio detrás de la casa demolida en el Santa Fe)



Debido a la conflagración y a la cantidad de humo, al lugar llegaron tres cuerpos de bomberos, los de Cáqueza, Chipaque y Une, y también se activó el Centro Regulador de Urgencias del departamento y la concesión vial.



La vía estuvo cerrada durante varias horas mientras terminaban las acciones de liquidación del incendio, que culminaron a las 2 de la tarde. En este momento, se está investigado qué pudo producir el accidente del vehículo de carga pesada, si fue debido a una falla mecánica o por exceso de velocidad.



(No deje de leer: Grupo de manifestantes feministas intentó vandalizar la Catedral Primada)



Durante la emergencia, el director de operaciones de la Concesionaria Vial Andina (Coviandina), Fernando Castillo, les recomendó a los usuarios no viajar hasta tanto no se informe la reapertura del corredor, y a las empresas de transporte les pidió evitar que salgan vehículos desde las terminales de transporte.



Por otra parte, las autoridades locales verificarán qué otros daños colaterales se produjeron en la zona debido a que las llamas no solo dejaron completamente calcinado el vehículo, sino que afectaron gravemente la vegetación aledaña. Ayer en la tarde se adelantaba la identificación de los restos humanos para informar de inmediato a la familia de la víctima.



(Además lea: 500.000 familias podrán tener acceso gratis a internet en Bogotá)



Según el Instituto de Medicina Legal, entre enero y agosto de este año han muerto en eventos de transporte 5.247 personas, de las cuales 4.300 eran hombres y 947, mujeres. El año pasado murieron 4.806 personas.



REDACCIÓN BOGOTÁ