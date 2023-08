A 20 días de la emergencia por las intensas lluvias en el sector de Naranjal, en Quetame, y la afectación a la vía al Llano, la concesión que opera ese corredor espera restablecer en la tarde de hoy el tránsito de vehículos en el sentido Villavicencio-Bogotá. El sentido contrario está funcionando desde hace 15 días, con la instalación de un primer puente metálico o Bailey.



Ricardo Postarini, gerente general de Coviandina. Foto: Coviandina

En entrevista con EL TIEMPO, Ricardo Postarini, gerente general de la Concesión Vial Andina (Coviandina), que opera el tramo El Tablón-Puente Chirajara, uno de los tres en los que está dividida la vía al Llano, dice que una vez se ponga en funcionamiento el segundo puente se levantarán las restricciones. Los otros dos tramos son Bogotá-El Tablón y Chirajara-Fundadores.



No obstante, esas estructuras unidireccionales son una solución temporal. La definitiva consiste en la reparación de un puente que había en el sector, hacia Villavicencio, y en la construcción de uno nuevo, en dirección a Bogotá, que fue destruido por la avalancha de la quebrada Naranjal.



¿Cómo está operando la vía al Llano?



Con bastantes dificultades. Los carros particulares se están demorando entre 6 y 8 horas, y cuando en un tramo de 85 km se gastan 6 u 8 horas nadie está contento. Y los camiones de carga se están gastando casi 12 horas en el trayecto.



La semana pasada solicitamos que se permitiera un día para subir y otro para bajar, estuvimos de acuerdo con los gobernadores del Meta y Cundinamarca, pero los transportadores no quisieron.



Con el ministerio estábamos buscando darle mayor agilidad al tráfico y se estableció un pico y placa para los camiones de las categorías 6 y 7. Hoy (ayer) los camioneros atravesaron los carros en Llano Lindo, en Villavicencio, y en Abasticos, en Chipaque. Esa restricción ya se levantó.



El puente Bailey es unidireccional…



El puente Bailey funciona unidireccional por el ancho limitado de la estructura. Sobre el puente solo debe estar un vehículo de categoría 6 o 7, con capacidad de 52 toneladas, situación que genera dificultades en la movilidad.



¿Cómo va el segundo puente?

Los militares ya lo montaron y Coviandina está concluyendo las rampas de acceso. Estamos trabajando 24 horas para poderlo habilitar este viernes, entre 3 o 4 de la tarde. El bloqueo de camioneros afectó la llegada de materiales y hemos perdido horas importantes.



¿Cambia la operación con el segundo puente?



Debe haber más agilidad. Ya no tenemos que parar los vehículos durante 3 horas para darles paso alternado en cada sentido de circulación. El paso de los tractocamiones debe ser controlado de uno en uno, lo cual implica que mejorarán el paso con el tiempo, pero inicialmente se tendrán demoras.



¿Van a levantar las restricciones?



A partir de que pongamos en funcionamiento el puente todas las restricciones se levantan. En ese sitio la vía queda con un carril por sentido.



¿Por qué se presentan ese tipo de emergencias en la vía?



Esta es una cordillera joven y el material es muy inestable, y ha cambiado el uso del suelo. Las personas han llegado, se han radicado, han talado y han quitado la vegetación natural, con lo que se generan erosiones incontroladas y taponamientos de quebradas que posteriormente producen las avalanchas.



Estas montañas almacenan mucha agua y no son rocas sólidas sino material muy deleznable. Y las quebradas en verano son un hilo de agua y en invierno,unos caudales tremendos que arrasan con todo, eso fue lo que pasó en la avalancha que dejó esa cantidad de muertos que lamentamos.

¿Cuántos sitios críticos existen en la vía?



Le calculo que de 50 a 70. Esta cordillera es tan inestable que de pronto aparece otro sitio de hoy a mañana.



Y hay unos urgentes, unos 10, que hay que intervenir lo más pronto posible. La ANI le entregó el año pasado unos recursos al Invías, así como los diseños de las obras para tres puntos críticos, con el fin de que adelantara su construcción.



La ANI es muy consciente de que la solución es a cargo del Estado y está buscando cómo conseguir los dineros para poder enfrentar estas necesidades que tiene la vía.



¿Cómo los ha afectado la emergencia en el sector de Naranjal?



A pesar de que tenemos las mejores condiciones de seguridad para que todo el mundo transite, la gente tiene sus prevenciones. Hoy estamos con un tráfico por debajo del 2015, o sea, el de hace ocho años.



Además hay una afectación muy grave por la no alza de tarifas en los peajes tal y como fue convenido en el contrato.

Ya se están terminando las obras de montaje del Puente Militar tipo Bailey de 54 metros. Foto: Archivo particular

¿Cuál era el tráfico diario antes de la emergencia?



Teníamos 36.000 vehículos diarios pasando por los tres peajes en los dos sentidos, y con esta situación estamos llegando a 20.000.



¿Cuándo se tendrá una solución definitiva en el punto de Naranjal?



Hay un puente construido por el Invías en el año 1995 que se cayó y que con la avalancha se fue contra el segundo puente construido por Coviandes, afectando seriamente una de las columnas del segundo puente. Estamos realizando los estudios y diseños con nuestros especialistas y esperamos empezar la reparación próximamente y darlo al servicio ojalá en diciembre. Corresponde al puente con dos carriles en sentido Bogotá-Villavicencio.



Continuaría trabajando el segundo puente Bailey, el que abriremos este viernes, en sentido Villavicencio -Bogotá, mientras se diseña y construye un nuevo puente que reemplace la estructura colapsada. Este nuevo puente debe ser diseñado completamente (nueva longitud y gálibo) y previo a su construcción debe haber un acuerdo con la ANI.



El Ministerio de Hacienda debe destinarle recursos a la ANI para que se puedan construir las obras en todos los sitios inestables, pues la responsabilidad es del Estado.



¿La solución definitiva cuánto puede costar?



Deben estar los diseños antes de dar cualquier cifra, pues sería muy aventurado.



El km 58 es uno de los puntos inestables, ¿está entre los 10 que hay que atender pronto?



Las obras en el km 58 son total responsabilidad de la ANI. Sin embargo, la ANI suspendió el retiro de material, y retiró los vigías y el radar a pesar de que cuenta con recursos para continuar con estas actividades.

GUILLERMO REINOSO

EDITOR DE BOGOTÁ

