Camacol Bogotá y Cundinamarca reveló la cantidad de viviendas que se han vendido hasta mayo de 2023 en la capital. En comparación con los años 2021 y 2022 si hay una disminución grande. Sin embargo, el comportamiento comercial del sector en el 2019 fue similar al del presente año.



De acuerdo con Coordenada Urbana, el sistema de información georreferenciada de Camacol las ventas de vivienda en Bogotá de enero a mayo de 2023 fueron 12.296 unidades, de las cuales 8.918 (72,5 %) pertenecen a viviendas de interés social.



En comparación con el mismo período de 2022 se registra un decrecimiento de 52,9 %, siendo este el resultado más bajo en los últimos cuatro años.



Desde el 2021 se empezaron a vender más viviendas VIS que no VIS. Foto: iStock

Cabe mencionar que aunque la cifra comercialización de vivienda de este año es una de la más baja en los últimos cuatro años, en el 2019 las ventas no superaron las 13.000 unidades. Pues para ese año se vendieron 12.250 unidades, de las cuales 6.867 fueron VIS y 5.383 no VIS.



No obstante, las ventas mejoraron en el 2020 cuando se comercializaron 13.792 unidades, de las cuales 8.878 eran VIS y 4.914 no VIS. Mientras que en el 2021, se dispararon y se podría decir que fue un muy buen año para el sector de la construcción en Bogotá, ya que se superaron las 20.000 unidades vendidas.



Exactamente, fueron 22.427 unidades, en su gran mayoría VIS (15.708) y en minoría no VIS (6.719). Ya en el 20222, quizá uno de los mejores para el sector, se superaron las 26.000 ventas de vivienda. Se comercializaron 19.390 VIS y 6.732 no VIS en la capital del país.



Es importante recordar que desde el sector de la construcción se han generado varias alertas por la baja en la comercialización, los lanzamientos y las iniciaciones de vivienda tanto en Bogotá como en Cundinamarca.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a lorval@eltiempo.com

