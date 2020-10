Ventas callejeras y espacio público, un fracaso recurrente / Opinión

No es la primera ni será la última vez que una administración distrital quiera organizar las ventas ambulantes en el espacio público; un fenómeno que lamentablemente siempre se aborda desde la perspectiva legal y normativa, pasando por alto el componente socioeconómico subyacente.

Y es que detrás de esto hay una población con problemas de vulnerabilidad a causa de la pobreza, la marginalidad y el desempleo; personas que encuentran en la calle una oportunidad de subsistencia. Situación común en los contextos urbanos latinoamericanos.



Para empezar, se debe conocer cuántos y quiénes son los vendedores ambulantes de la ciudad. Actualmente no hay cifras exactas, sino estimaciones con cálculos de 83.000 personas, principalmente en las zonas del centro, Chapinero, el Restrepo y Kennedy.

​

No es fácil calcular un número en particular, por la misma dinámica del fenómeno: hay vendedores ocasionales, temporales o permanentes. Así como hay todo tipo de mercancías que se ofrecen, desde alimentos procesados y golosinas hasta comidas rápidas, bebidas, ropa, libros, frutas y verduras, juguetes, accesorios de celular, por citar solo algunos ejemplos.

Detrás de esto hay una población con problemas de vulnerabilidad a causa de la pobreza, la marginalidad y el desempleo FACEBOOK

TWITTER

Estas ventas callejeras desordenadas tienen repercusiones sobre el comercio formal e impactos en términos de congestión y aglomeración, afectan el transito peatonal en andenes y puentes, muchas crean desorden, generan basuras y desperdicios en vía pública, y en algunos casos inseguridad. Situaciones que deterioran el espacio público.



Como solución para ordenar este caos, se le ha ofrecido a esta población acceder a infraestructura tipo quioscos y más recientemente se le han facilitado triciclos para ejercer su actividad.



En cualquier caso, los beneficiarios deben pagar una suma por el uso de este mobiliario; requerimiento que debe revisarse. Ese pago se puede destinar a un ahorro programado para que con el tiempo puedan acumular un capital y mejorar su situación.



En este sentido, hay que revisar la estrategia de relocalización comercial a través de los quioscos, que, aunque son muy bonitos para el paisaje urbano, son poco prácticos para los vendedores. Solo pueden vender determinados productos, no pueden agregar más elementos al mobiliario (sillas y parasoles). Además, son inapropiados para proteger la mercancía en momentos de lluvia o sol intenso. Es increíble que este diseño hubiese ganado un premio

(Además: Así serán los trenes que se empiezan a fabricar para el metro)



El problema radica en el uso y ocupación ilegal del espacio público. Allí, las políticas se quedan cortas, y más cuando hay de por medio varias sentencias que obligan a generar acciones para proteger y recuperar el espacio público sin violentar el derecho al trabajo. Mientras persistan las recetas clásicas, el problema continuará. Las mafias seguirán encontrando una oportunidad para cobrar por el uso del espacio público y para lavar dinero a través de estas actividades informales. Un problema adicional tampoco resuelto.



No se trata de erradicar las ventas callejeras, sino organizarlas. Varias ciudades lo han logrado creando pasajes y plazoletas comerciales, ferias temporales y áreas públicas reglamentadas.



El Plan Maestro de Espacio Público tenía alternativas sensatas. Ahora que estamos discutiendo el POT valdría la pena reconsiderarlas antes que olvidarlas.



El cobro por la explotación comercial de áreas de uso público no es nuevo, y ha funcionado en algunos casos puntuales. Pero es una propuesta que requiere más estudio para aplicarla a las ventas callejeras.



De cualquier manera, es hora de prestarle atención al tema, antes de que se salga de las manos, y más cuando la actual pandemia ha aumentado los niveles de pobreza e informalidad laboral.

OMAR ORÓSTEGUI RESTREPO

Director Ejecutivo Futuros Urbanos

En Twitter: @futurosurbanos

Para seguir leyendo:

-La autopista Norte / Voy y vuelvo



-Los diseños del metro / Opinión