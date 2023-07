La Ventanilla Única de Servicios (VUS) permite a la ciudadanía realizar sus trámites y consultas relacionados con movilidad y transporte.

(Lea también: ¿Necesita renovar su licencia de conducción? Así puede realizar el trámite en Bogotá?).

El horario de atención es de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. y los sábados de 7 a.m. a 2 p.m., de acuerdo con la página de la Alcaldía de Bogotá.

Para este momento, la Ventanilla Única de Servicios cuenta con 19 puntos de atención, repartidos en distintas zonas de Bogotá. A continuación el nombre, la localidad y la dirección.

Puntos de atención de la Ventanilla Única de Servicios

1. Nombre: VUS Usme (C. C. Altavista)

Localidad: Usme

Dirección: Carrera 1ª. # 65d - 58 sur, locales 167, 174, 175 y 176

2. Nombre: VUS Usaquén (North Point Mall)

Localidad: Usaquén

Dirección: Carrera 7 # 155 - 80, local 1

3. Nombre: VUS Tunjuelito (Centro Automotriz Autogrande)

Localidad: Tunjuelito

Dirección: Carrera 57 # 45A - 08 Sur Int. 1, (Centro Automotriz La Sevillana - Autogrande).



4. Nombre: VUS Teusaquillo (Tribeca)

Localidad: Teusaquillo

Dirección: Calle 28 # 20 - 16, locales 3, 4 y 5

(Siga leyendo: Catastro Bogotá: estos son los servicios que presta la ventanilla única).

5. Nombre: VUS Suba 2 (C. C. Suba Fiesta)

Localidad: Suba

Dirección: Calle 147 # 101 - 56, local 22A

Facebook Twitter Linkedin

Ventanilla Única de Servicios. Foto: Secretaría de Movilidad

6. Nombre: VUS Suba 1 (C. C. San Rafael)

Localidad: Suba

Dirección: Calle 134 # 55 - 30, sótano 2



7. Nombre: VUS Santa fe (Parque Central Bavaria)

Localidad: Santa Fe

Dirección: Carrera 13A # 29 - 26, locales 118 - 124 y 145 - 151, Manzana 1



8. Nombre: VUS Puente Aranda (C. C. Carrera)

Localidad: Puente Aranda

Dirección: Avenida de las Américas # 50 - 15, local A1002

(De interés: Caos en Supercade de Bogotá por ‘posible vulneración al sistema de citas’).

9. Nombre: VUS Los Mártires (Mallplaza)

Localidad: Los Mártires

Dirección: Avenida carrera 30 # 19 - 00, nivel 4



10. Nombre: VUS Kennedy (Tintal Plaza)

Localidad: Kennedy

Dirección: Avenida carrera 86 # 6 - 37, local 286 - 287



11. Nombre: VUS Fontibón 2 (C. C. Meridiano 13 del este)

Localidad: Fontibón

Dirección: Calle 18 # 77 - 67, locales 226, 227, 228 y ZC-2a, barrio La Felicidad



12. Nombre: VUS Fontibón 1 (Fontibón Centro)

Localidad: Fontibón

Dirección: Calle 19 # 99 – 68

13. Nombre: VUS Engativá (Nuestro Bogotá)

Localidad: Engativá

Dirección: Carrera 86 # 55A - 75, L3 - 43, 47 y 51



14. Nombre: VUS Ciudad Bolívar (Gran Plaza Ensueño)

Localidad: Ciudad Bolívar

Dirección: Calle 59C Sur # 51 - 21, local 209



15. Nombre: VUS Chapinero (Chapinero)

Localidad: Chapinero

Dirección: Carrera 13 # 41 - 36, local 1 (CC Bulevar 42)

16. Nombre: VUS Bosa (Gran Plaza Bosa)

Localidad: Bosa

Dirección: Calle 65 sur # 78h - 51, Local L-241



17. Nombre: VUS Barrios Unidos (72 HUB)

Localidad: Barrios Unidos

Dirección: carrera 26 # 71B - 30, Piso 2, Local 46b



18. Nombre: VUS Antonio Nariño (Edificio Restrepo)

Localidad: Antonio Nariño

Dirección: Calle 14 sur # 22 - 27



19. Nombre: VUS San Cristóbal (Juan Rey)

Localidad: San Cristóbal

Dirección: calle 69 sur # 13B - 41 este

Para acceder a los servicios de la Ventanilla Única de Servicios, relacionados con vehículos o licencias de conducción, es importante agendar una cita con anterioridad a través de la página web: https://vus.circulemosdigital.com.co/#/login.

Más noticias en EL TIEMPO

Roban maquinaria de alimentos en minutos en Antonio Nariño

Gobernación de Cundinamarca ha invertido más de 7.000 millones en redes eléctricas

¡Pilas! Nuevo caso de hurto en bus del SITP en Kennedy

VALERIA CASTRO VALENCIA

​*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de la página de la Alcaldía de Bogotá, y contó con la revisión de la periodista y un editor.