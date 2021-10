Prioridad para los cruces peatonales a nivel, buena idea | Opinión

El anuncio de la Secretaría de Movilidad de considerar la demolición gradual de puentes peatonales que no cumplen con condiciones de accesibilidad, especialmente para adultos mayores, niñas y niños y personas con discapacidad, despertó polémica. De un lado, personas en contra de la medida por sus posibles impactos en el tráfico de carros y transporte público; de otro, ciudadanos que ven en estas estructuras problemas para los peatones.



Como bien indica la nota de El Tiempo, no se trata de demoler cientos de puentes de un solo envión. De acuerdo con declaraciones desde la Secretaría de Movilidad “La cantidad de puentes que se vayan a desmontar dependerá de los resultados que arrojen los análisis que se adelanten en temas claves como seguridad vial, impacto en la movilidad, accesibilidad, entre otros.” La iniciativa coincide con un proyecto de acuerdo de autoría de la Concejala Lucía Bastidas, que fue aprobado en mayo pasado en primer debate, y que prioriza los cruces peatonales a nivel sobre los puentes peatonales. Respecto a los puentes existentes, la iniciativa en debate en el Concejo indica que se evaluaría su reposición o reemplazo una vez cumplan su vida útil. La idea no es que siempre se construyan pasos semaforizados o siempre se eliminen pasos a desnivel, sino que se estudien las condiciones en cada caso.



La idea es buena, y atiende con prioridad las necesidades de movilidad de la mayoría. Los puentes no son necesariamente convenientes, ni seguros, ni oportunos, para los peatones. Aumentan innecesariamente las distancias de recorrido: para un cruce normal de una avenida, un peatón tiene que duplicar su recorrido, simplemente para que los carros no paren. Los puentes son una estructura más para quienes van en vehículo motorizado que para las personas que van a pie.



Además, las supuestas mejoras en seguridad vial que promueven, no se materializan en la realidad. Un buen análisis liderado por Erik Vergel (ahora profesor de la Universidad de los Andes), revisó los siniestros en Bogotá y muestra que la presencia de puentes peatonales en vías arterias está asociada con una mayor cantidad y severidad de choques para todos los usuarios. Esta asociación puede ser el resultado que los puentes peatonales priorizan a los vehículos motorizados, eliminando las intersecciones a nivel, lo cual incrementa las velocidades y reducen la seguridad para todos los usuarios.



Los puentes peatonales aceleran el tráfico, pero generan más líos para todos.

Otro análisis de Julian Arellana de la Universidad del Norte, encontró que las distancias de caminata a los pasos peatonales incrementan la probabilidad de cruce directo, especialmente si el cruce es elevado. No es que los peatones sean “perezosos” o “incultos”, es que la ciudad no está necesariamente construida para facilitar la caminata.

Un aspecto negativo de los puentes peatonales radica en la inseguridad. Los usuarios quedan en un espacio reducido a merced de delincuentes. Son frecuentes los casos reportados, y es una preocupación especialmente para mujeres en la noche. También es negativo el costo: una estructura a desnivel puede costar cinco o mas veces que una buena intersección semaforizada.



Ahora bien, pueden existir casos en los cuales el puente peatonal se justifica, por ejemplo, en avenidas amplias sin intersecciones a nivel, como la Autopista Norte, la Avenida El Dorado, la NQS o la Avenida de las Américas, o incluso en la troncal de la Av. 68. Pero debe ser la excepción, no la regla; y el resultado de estudios detallados como los que propone la Secretaría de Movilidad para las eventuales demoliciones de malos puentes peatonales existentes.



El debate generado, refleja el difícil balance de quienes van en carro, en moto y en transporte público, y quienes van a pie. Es complejo satisfacer las necesidades de unos sin afectar a los otros. La percepción que las intersecciones a nivel semaforizadas aumentan el trancón grave de nuestra ciudad es real; por eso es muy importante que los semáforos estén coordinados y respondan a la demanda. Pero las dificultades para los peatones, especialmente adultos mayores, personas muy jóvenes y personas con discapacidad, también son reales, y los puentes peatonales no son la mejor manera de atenderlas. En el balance, parece que el impacto en la movilidad de vehículos automotores pierde con las necesidades de peatones, y seguridad vial de todos. Por eso la prioridad de cruces a nivel es una buena idea. Por supuesto, acompañada de educación y control para los conductores para el respeto de los semáforos.



Ojalá el Concejo de Bogotá apruebe el proyecto de acuerdo promovido por la Concejala Bastidas, y la Secretaría de Movilidad inicie el desmonte de algunos de los puentes, mal llamados, peatonales. En Colombia Medellín y Pereira tienen normas similares; Cali ha desmontado algunas de estas estructuras; y varias ciudades mexicanas están en ese proceso, en beneficio de los más vulnerables.

DARÍO HIDALGO