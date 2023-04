Preocupación e incertidumbre dejan las cifras más recientes de comercialización, lanzamientos e iniciaciones de vivienda durante el primer trimestre en Bogotá y Cundinamarca, que reveló Coordenada Urbana, el sistema de información georreferenciada de Camacol.



De acuerdo con el fenómeno, las ventas de unidades de vivienda en la capital y la región se contrajeron en un 57 por ciento en enero, febrero y marzo, respecto al mismo período de 2022.



(Le puede interesar: Desistimiento en compra de vivienda en Bogotá llegó al 47 % en primer bimestre)

Como ya le había dicho a EL TIEMPO Edwin Chiriví, gerente de Camacol Bogotá-Cundinamarca, algunas de las razones por las que la gente está desistiendo de la compra de vivienda son: las condiciones actuales de financiación, donde se han incrementado las tasas de interés para el crédito hipotecario y el represamiento en materia de subsidios de vivienda del programa Mi Casa Ya, ya que desde finales del año pasado no ha habido desembolsos de estas ayudas, que son claves para el cierre financiero de los hogares.



La preocupación viene de que la comercialización de vivienda –año corrido a marzo– en la capital del país se registró la venta de 6.720 unidades, mientras que en el departamento fueron 3.597 unidades. En ambos casos hay variaciones negativas de 56 por ciento y 59 por ciento.



En Bogotá se registran variaciones negativas en la comercialización (56 por ciento), lanzamientos (45 por ciento) e iniciaciones (43 por ciento). Mientras que en Cundinamarca hubo decrecimientos de 59 por ciento, 49 por ciento y 7 por ciento, respectivamente.



(Además: La polémica propuesta de Fenalco para que comerciantes enfrenten la inseguridad)

Facebook Twitter Linkedin

El desistimiento podría aumentar el desempleo. Foto: Loren Valbuena/El Tiempo

La disminución en las ventas de vivienda en la ciudad es alarmante, pues pasaron de 15.266 en el primer trimestre de 2022 a 6.720 en ese período de 2023. De estas unidades, 4.839 (72 por ciento) son del segmento de vivienda de interés social (VIS), el cual registró una contracción del 55 por ciento.



En Cundinamarca, la participación de la VIS en las ventas de vivienda fue de 2.409 unidades (67 por ciento) registrando una variación negativa de 62 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.



Sin embargo, se espera que con la reactivación del programa Mi Casa Ya la situación para el sector constructor mejore.



(Le recomendamos: Doña Juana: Por qué el litigio de Uaesp y CGR irá al Consejo de Estado)

Facebook Twitter Linkedin

Edwin Chiriví, gerente de Camacol. Foto: Archivo particular

“Se espera que, en perspectiva, los anuncios recientes del Gobierno Nacional sobre la reactivación del programa Mi Casa Ya y la adición prevista de nuevos recursos contribuyan a revertir esa tendencia de manera significativa. Menos ventas implica menos inicios de obra”, indicó Chiriví.



Y agregó que puede haber riesgo en la capacidad de generación de empleo del sector y la demanda de insumos de la mitad de la economía regional que abastece las obras.

Actualmente se están ejecutando 529 proyectos en Bogotá, principalmente ubicados en las localidades de Usaquén, Chapinero, Suba y Fontibón, que se traducen en 6,5 millones de metros cuadrados en ejecución. Y en Cundinamarca se registran en ejecución 338 proyectos, que equivalen a aproximadamente 4,6 millones de metros cuadrados.

¿Qué dicen los expertos?



Luis Fernando Reina, consultor inmobiliario y economista de la Universidad Manuela Beltrán, coincidió con Chiriví en que una de las causas de la disminución de venta de vivienda en Bogotá y Cundinamarca se debe a la subida de las tasas de interés, que ha golpeado a todas las familias colombianas y que hace que sacar un crédito se vuelva inviable y desestimula la compra con crédito.



Pero, además, dijo que las incertidumbres que generan la inestabilidad de los mercados influyen en este desistimiento, porque no se sabe a ciencia cierta cuáles de las reformas propuestas por el Gobierno actual se van a aprobar y de qué forma afectarían el empleo y las posibilidades de mejores ingresos en el futuro.



Respecto a una futura crisis en el sector de la construcción, Reina considera que sí puede presentarse, debido a que el impulso que traía se ha venido frenando y desacelerando, también porque los inventarios de viviendas en venta indican que las familias están temerosas de tomar créditos para meterse en nuevos proyectos e incertidumbre por lo que pueda pasar con la economía colombiana.



(No deje de leer: ¿Es posible descontar las horas del pico y placa del impuesto vehicular?)

“El proyecto de Mi Casa Ya puede ayudar con algo con la vivienda de interés social; sin embargo, creo que hay un problema porque al cambiar las condiciones y al exigir que para poder tener acceso a este beneficio tengan que estar en el Sisbén y, como ya hemos visto, hay muchas personas que están allí inscritas, pero que tienen ingresos superiores y no necesitan el subsidio”, aseguró Reina.



Y agregó que lo más preocupante en esta desaceleración es el crecimiento del desempleo porque es el sector de la economía que más empleo no calificado genera. “Este plan de reactivación de vivienda de interés social no va a ser suficiente para acelerar el sector”.



Según Camacol, el número de personas que trabajan en el sector constructor en Bogotá y Cundinamarca es de 370.623, en cerca de 867 proyectos.



Por su parte, Carolina Serrano, directora del Observatorio Sabana Centro Cómo Vamos, dijo que aunque la provincia sigue siendo una región atractiva para arriendo y compra de vivienda, por su cercanía a Bogotá, han visto en los últimos años en las encuestas de percepción ciudadana que las principales razones por las que las personas viven en arriendo o subarriendo –que representan alrededor del 47 por ciento– son, por un lado, que, aunque están interesadas en comprar, no cuentan con los recursos para la cuota inicial, o porque no tienen cómo pagar las cuotas mensuales.

LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a lorval@eltiempo.com

Más noticias de Bogotá y Cundinamarca