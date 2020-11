En estos peajes podrá comprar papa a los campesinos de Cundinamarca

A partir de este viernes, y hasta las 10 p.m. de este lunes festivo, usted podrá apoyar con su compra a los pequeños productores de papa de Cundinamarca.



Esta acción se enmarca en una estrategia de acompañamiento a los campesinos del departamento, intensificada después de que en los últimos días se conocieran las imágenes de la crisis de los paperos en Boyacá.



"Cundinamarca es buena papa y por eso estamos en todos los peajes de ingreso a nuestro departamento. En este puente festivo ingresarán cerca de 700.000 vehículos y la invitación es que compren, beneficiando a 1.000 familias productoras del departamento. Queremos vender 600 toneladas en este puente festivo", aseguró el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García.

(Le puede interesar: Estas son las verdaderas causas del descalabro de la papa en Boyacá)

Estos son los peajes en los que podrá comprar papa de manera directa a los campesinos de Cundinamarca.



- Peaje Siberia calle 80.

- Peaje Chusacá auto Sur

- Peaje Casablanca-Vía Ubaté

- Peaje Albarracín-Villapinzón

- Centro Agro Industrial de la papa en VillaPinzón

- Peaje de Los Andes

- Peaje El Roble, vía Gachancipá

- Peaje Boquerón, Chipaque, Cundinamarca

- Peaje Calle 13



Allí, usted podrá encontrar:



Paquetes de 10 kilos a 10.000 pesos

Bulto de 50 kilos a 40.000 pesos

Carga a 70.000 pesos.

Ayuda a los agricultores con venta de papa en los peajes. Venta de papa en peajes de Cundinamarca

(Además: ¿Le preocupa la crisis de los productores de papa? Así puede ayudarlos)

Asimismo, habrá acciones adicionales de respaldo a los productores para una atención integral:



"Pero el trabajo va más allá. (Habrá) una inversión de 100.000 millones de pesos entregándoles insumos, semillas, fertilizantes, tractores y kits agrícolas. Todo lo necesario para que su producción sea mejor, menos costosa y puedan tener un mayor margen de utilidad", anotó el Gobernador.



Se evalúa extender la venta a las plazas principales de las principales ciudades de Cundinamarca.

(Para seguir leyendo: Bogotá: ¡Llegó el Fritanga Fest! Conozca cómo puede participar)

La crisis también golpeó a los productores de Cundinamarca

Citytv estuvo en la primera venta de papa en el peaje Los Andes, en la autopista Norte, y conoció de primera mano cómo los campesinos de Cundinamarca también salieron mal librados con sus cultivos.



"El precio de la papa está bastante crítico. Llevamos meses en crisis. La papa pastusa superior tiene un un precio de 18.000 pesos el bulto y la verdad es que hoy no estamos sacando ni los costos de producción. Apenas logramos los costos de recolección, es decir, el pago del obrero, del empaque y el transporte. Estamos a pérdidas", manifestó Orlando, uno de los productores. Y agregó: "Le hicimos caso al Gobierno de producir igual para que la canasta no se encarezca, pero no encontramos respuesta. Solo estamos vendiendo la papa de primera, la papa de tamaños más pequeños la estamos perdiendo. El llamado es a que el país compre papa colombiana".



En esto coincide el secretario de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca, Juan Gabriel Ayala.



"Ellos siguieron produciendo, pero el problema en parte fue el bajo consumo. El cierre de hoteles, restaurantes y colegios los afectó, generó esa sobreoferta y la reducción de la compra directa. Hoy es injusto ver cómo a la gente le toca vender por debajo de los costos de producción, que sale a 35.000 pesos; pero las ventas de carga se hacen por entre los 25.000 y 30.000 pesos. Lo de los peajes es una estrategia de promoción al consumo, pero hemos venido haciendo acciones integrales y eso debe ser en todos los eslabones", manifestó el Secretario y advirtió que también se registran impactos en la producción del tomate y del zucchini.



Además, anunció que acciones como esta son el principio de buenas noticias. Desde ya, Cundinamarca adelanta una alianza con el Distrito para le venta directa de productos cundinamarqueses en las plazas distritales de mercado y, adicionalmente, se prepara para el lanzamiento total de la Agencia Comercial de Cundinamarca, que entraría en vigencia entre diciembre de 2020 y principios de 2021.

BOGOTÁ