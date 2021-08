Migración desautoriza creación de comandos contra crimen de migrantes

El director de Migracion Colombia, Juan Francisco Espinosa, desautorizó a la Alcaldía de Bogotá en su intención de crear un "comando de operaciones conjunta para combatir aquellas bandas delincuenciales compuestas, en su mayoría, por migrantes".



El anuncio se dio horas después de que la alcaldesa Claudia López presentara una estrategia para mitigar el crimen que pudiera estar relacionado con migrantes.

"La creación de comandos o de mecanismos conjuntos de autoridades, incluyendo a Migración Colombia, Policía es una competencia exclusiva del Gobierno Nacional y del presidente de la República como cabeza de las fuerzas armadas y de policía. En ese sentido no hay ninguna creación de este tipo de mecanismos, tenemos que trabajar en la defensa de colombianos en las ciudades y en la protección de migrantes", aseguró Espinosa después de salir de una sesión de trabajo con el presidente Iván Duque en la se tocó el tema de migración venezolana en Colombia.



Espinosa insistió, además, en que "aquellos casos pequeños en los que se han dado situaciones de criminalidad absolutamente reprochables la posición continúa siendo no deportación no expulsión. Una persona que comete un delito es una persona que debe ser objeto de judicializacion".

Noticia en desarrollo...

EL TIEMPO