‘Fue un éxodo para ganarse la vida a costa de lo que fuera’

Ante el reciente debate que surgió por cuenta de la declaración de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sobre la relación de los migrantes con el crimen en la ciudad, han sido muchas las voces que han salido a rechazar lo expresado por la mandataria.



En entrevista con EL TIEMPO, Fermín Mármol, abogado criminalista venezolano, docente universitario y experto en seguridad, explicó cómo ha sido el proceso migratorio de sus compatriotas, rechazó el oportunismo de políticos que “enarbolan banderas nacionalistas que generan xenofobia”, pero reconoció que ha habido delincuentes que han aprovechado la diáspora para llevar sus conductas criminales a otros países de la región.

¿Cómo ha sido, en su opinión, la migración venezolana?

Lo primero que es lógico comprender es que cuando un país, sea cual fuere, aumenta sus niveles de pobreza y el sistema político deja de ser republicano y democrático, eso va a generar un éxodo de ciudadanos a rutas que le permitan un futuro mejor. Eso ha ocurrido en todos los continentes y épocas, y muy lamentablemente hoy día le toca a Venezuela. La democracia quedó sustituida por una revolución y eso dejó profundos niveles de pobreza y se produjo una diáspora en tres olas.



Inicialmente de empresarios, industriales y comerciantes que quisieron proteger sus activos e hicieron asentamiento de intereses y negocios tanto en Europa como en otras partes de Latinoamérica. Esa fue una primera ola en 2002. Luego vino una ola de profesionales capacitados de la industria petrolera y química.

Pero luego hubo otro tipo de migrantes...

Debemos comprender que después del año 2014 ha venido una migración de distintas olas. Se generó que una clase popular venezolana no clasificada académicamente emigrara –no como habían sido las anteriores corrientes migratorias, que todas lo hicieron en transporte aéreo, líneas comerciales, aviones privados–. Este fue un éxodo por vía terrestres, sin dinero, sin documentos, que iban a ganarse la vida a costa de lo que fuera y de eso ya han pasado unos cinco años. En esa corriente ha habido personas que tenían deudas con la justicia, que evidentemente estaban dispuestas a todo con tal de ganarse el sustento del día, y se generaron temas delincuenciales en Ecuador, Perú, Panamá, en Aruba, en Miami, en La Florida y, por supuesto, en Colombia.

Pero esos hechos no son representativos en las cifras…

Son hechos muy puntuales. Cuando uno ha estudiado la estadística, se da cuenta de que son hechos muy puntuales si se toman en cuenta los niveles delictivos de esas ciudades y el número de venezolanos. Pero han sido eventos que han impactado mucho en la opinión pública porque se involucra el factor político. Hay muchos que han enarbolado las banderas del patriotismo y el nacionalismo, y eso genera xenofobia, y por otro lado han ocurrido hechos que no eran comunes en la cotidianidad de esa ciudad o municipio.



Yo debo decir que paralelamente a ello, la delincuencia de Venezuela es una delincuencia mayoritariamente violenta. Tenemos que decir que lamentablemente en lo que va del siglo XXI se ha venido gestando una delincuencia muy violenta y vino formándose una generación de hombres jóvenes en que vieron en el delito violento una manera de subsistencia, y surgieron varias conductas que son preocupantes: el riesgo de perversidad –hay una delincuencia que disfruta hacer daño a otro– y, dos, los delitos atroces, donde la saña y la violencia exceden la necesidad.



¿Cómo combatir la xenofobia?

Yo lamento mucho los políticos que por un tema electoral, circunstancial, enarbolan banderas que no distinguen a los buenos y a los malos, sino que estigmatizan a las personas por la nacionalidad. Recibimos españoles, italianos, alemanes, colombianos, peruanos, uruguayos, desde antes de la década de los 70.



Yo comprendo que se persiga a la delincuencia sin que se tenga en cuenta la nacionalidad, pero estigmatizar un grupo de personas genera xenofobia y más cuando hemos visto de niños que son insultados en las escuelas, de personas que en un negocio son insultadas. Ha paso en Chile, en Perú, ya ha pasado en Ecuador. Hombres, mujeres y niños que, por signos xenófobos, se les ha tratado injustamente.

¿Qué estructuras del crimen violento están presentes en Venezuela?

De estructuras ideologizadas autóctonas tenemos a los paramilitares urbanos venezolanos, que le llamamos colectivos armados y violentos. Que proviene de lo que se llamó los círculos bolivarianos, paramilitares urbanos que se autodenominan colectivos. Esta es una estructura del crimen en zonas urbanas. También hay paramilitares rurales venezolanos, denominados ‘los Boliches’, que son frentes bolivarianos de liberación y sus facciones.

¿Y delincuencia común?

Tenemos las megabandas criminales. Estas son estructuras violentas no ideologizadas que controlan territorio en Venezuela. Llamaremos megabanda a una estructura de zona popular que tiene más de 100 integrantes, que tienen granadas y fusiles, y que dominan un sector, una población y hacen florecer una economía criminal. Debemos tener unas 18 megabandas criminales que no son ideologizadas, que se dedican al tráfico de drogas, trata de personas, secuestros y extorsiones.

El Eln también es un gran problema en Venezuela. Nosotros no nos preparamos para el Plan Colombia y la Seguridad Democrática, escenario que llevó a que una parte del Eln se refugiara en Venezuela. Pero cuando haya cambios aquí, una institucionalidad que vaya a combatir el Eln en Venezuela, van a querer regresar a Colombia. Además, tenemos a los disidentes de las Farc en Venezuela, y a la disidencia paramilitar que son las Bacrim.



Es una fauna muy complicada, y todo esto es posible en Venezuela por acciones y omisiones que se ha permitido el poder público. En ningún país que haya una institucionalidad robusta, seria, fuerte, puedes tener un 92 por ciento de impunidad, que de cada 10 delitos solo se castiguen 2 es grave.

¿Cuáles son las cifras de criminalidad hoy en su país?

Hay una opacidad muy fuerte en el tema de cifras, pero lo que hay que decir es que el 78 por ciento de los delitos violentos se cometen usando un arma de fuego. No somos un país del uso del arma blanca, del objeto contundente o de la fuerza física para producir el sometimiento. En Venezuela es muy fácil conseguir armas de fuego y municiones.



Sobre el homicidio, en lo personal me guío mucho por el Observatorio Venezolano de la Violencia, me separo de las cifras de la revolución. En el 2019, la tasa de homicidios fue de 60,3 por cada 100.000 habitantes. Colombia terminó en 25,4; Brasil en 19,7, pero bueno, Venezuela termina en 60,3, y el más cercano fue Jamaica, con 47,4 por ciento.

ÓSCAR MURILLO

EL TIEMPO