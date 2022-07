En vídeo quedó registrado como unas personas de nacionalidad venezolana agredieron con armas trumáticas a comerciantes que llevan años vendiendo extintores sobre la autopista Norte, según primeras versiones, estos extranjeros lo hacen con el fin de sacar a las otras personas de allí y quedarse ellos con los puestos comerciales.



Con amenazas y agresiones, estos venezolanos buscan apropiarse de la autopista Norte en sentido sur - norte, y sacar a personas que llevan años trabajando ahí. Además de esto, vecinos del sector han denunciado que por este lugar no solo se están vendiendo extintores, sino además, hay venta de estupefacientes.



Lo más grave de esta situación es que los residentes del sector han denunciado ante la policía y la alcaldía local, pero aseguran que no le han prestado mucha atención a esta situación que no solo afecta a los comerciantes del sector, sino a la seguridad de este corredor vial.



Ya una persona fue agredida y tuvo que ser trasladada a un centro médico debido a las heridas que le hicieron los presuntos delincuentes. Además, se conoció que además de ser agredido el comerciante, recibió amenazas contra su familia.



REDACCIÓN BOGOTÁ