Decenas de vendedores informales del centro de Bogotá están protestando porque rechazan la instalación de unas vallas que les impiden ubicar y vender sus mercancías en los alrededores del Gran San, reconocido centro comercial del sector.

Pero, según el Instituto para la Economía Social (Ipes), esta medida hace parte de un plan de reubicación de los informales porque para época de temporada hay riesgo de que ocurra apropiación ilegal de espacios.

Vendedores dicen que en los sitios donde los quieren ubicar no venden.

Los vendedores, por su parte, no están de acuerdo con los lugares en donde los están reubicando, pues dicen que tienen poca exposición hacia los compradores.

Vendedores informales del centro de Bogotá.

Afectación vial en la zona

"Por manifestación ajena a la operación en la carrera 10 con calle 10, a esta hora no hay paso en el carril exclusivo en ambos sentidos. La flota prepara desvíos por la Av. Caracas", informó TransMilenio en la mañana de este viernes.



Minutos después, dio a conocer que el paso se normalizó.



Sin embargo, de acuerdo con la herramienta de Google Maps, a esta hora sigue la afectación en la movilidad en esa zona.

Paso normalizado en la Carrera 10.

¿Qué argumenta el Distrito?

La alcaldía local de Santa Fe lidera la organización de las ventas informales en San Victorino y, en el marco de este proceso, el cual se inició hace seis meses, se han brindado todas las garantías constitucionales al sector informal.



La iniciativa de reubicación de los vendedores está contemplada dentro del mismo sector de San Victorino. Previamente, las entidades distritales caracterizaron y carnetizaron a esta población.



En aras de garantizar una temporada decembrina con condiciones de seguridad y salubridad para toda ciudadanía, la alcaldía local, el Ipes, la Policía, la dirección de convivencia y diálogo social, la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia, el consejo local de vendedores informales, el sector de comercio formal y la comunidad de vendedores informales suscribieron un acuerdo de acción colectiva para la autorregulación y convivencia del comercio informal en el sector de San Victorino “carrera 11”, con el fin de ponderar el derecho al trabajo y mínimo vital de los vendedores informales, el disfrute y goce del espacio público de todos los ciudadanos, el derecho al trabajo del sector del comercio formal y generar condiciones de seguridad, salubridad y movilidad y el arreglo amigable de conflictos en el sector indicado.



Dicha acción implica el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el documento, para el ejercicio de la actividad de las ventas informales, entre ellas se contempla: las mercancías y mobiliario deberán organizarse de tal manera que no se impidan la libre circulación de los ciudadanos, afecta el ingreso, no se obstaculice ingresos principales y las rampas de acceso, así como que no se impida la visibilidad del tránsito vehicular sobre las esquinas de las intersecciones viales.



No ocupar espacios no autorizados por el Ipes, así como a no extender mercancías o cualquier otro tipo de elementos por fuera del área autorizada.



No realizar ni permitir la venta, almacenamiento y consumo de bebidas alcohólicas y psicoactivas o de dudosa procedencia en el espacio autorizado o en sus inmediaciones.



La enorme cantidad de aglomeraciones que supone la temporada de Navidad en el sector de San Victorino dificulta el movimiento y tránsito de la ciudadanía, genera inseguridad, contaminación auditiva y visual, y supone un escenario de riesgo, debido a la imposibilidad de circulación de ambulancias o carros de bomberos en caso de una emergencia.



El Distrito aseguró que, mediante estas acciones, busca organizar el espacio público, que ha estado tradicionalmente ocupado de forma indiscriminada, garantizando el derecho al trabajo y mínimo vital de los vendedores informales.

