Los informales siguen invadiendo el espacio público en Suba

El corredor de la carrera 91 fue invadido por los vendedores desalojados de la avenida Ciudad de Cali con avenida Suba, y hoy en día son más de 38 los puestos informales ubicados entre las calles 127 y 146.



De acuerdo con la comunidad, los alrededores de los centros comerciales Centro Suba, Subazar y Fiesta Suba son las calles más afectadas.

Durante 15 años, 413 vendedores informales estuvieron en el paso peatonal de la carrera 108 entre calles 145 y 148, hasta la madrugada del 18 mayo del 2018, cuando la Policía, la Alcaldía Mayor y la local, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep) y el Instituto para la Economía Social (Ipes), entre otras instituciones del Distrito, desalojaron los 70.000 m² que ocupaban estos informales.



Luego de la recuperación de ese paso peatonal por el que transitan a diario 150.000 ciudadanos, el Dadep informó que los Guardianes del Espacio serían los encargados de preservar libre esta zona.



“Desde que se llevó a cabo el operativo, diez guardianes adelantan jornadas de sostenimiento del sector, monitoreo de la zona y acciones de cultura ciudadana para promover el uso adecuado del entorno”, agregó el Dadep en julio.

Sin embargo, pese a los esfuerzos, los residentes del sector empezaron a denunciar la presencia de más informales en zonas aledañas al lugar del desalojo.



Y aunque desde hace varios años el puente peatonal que conecta el costado norte con lado sur de la calle 145 ha sido ocupado por informales, ha sido notoria la llegada de más vendedores.



La venta de frutas, ropa, accesorios de celulares, gorras, arepas, empanadas y hasta de remedios naturales hacen parte del paisaje que hoy ya no soportan los residentes del lugar.



Algunos de estos puestos pertenecen a los 413 vendedores desalojados. Así lo informó la comunidad y Jefferson Ardila, uno de los informales que vendía cocos al lado de Plaza Imperial: “He vuelto a ese punto y los alrededores para seguir trabajando”, agregó Ardila.

El puente de la calle 146 ha estado invadido desde varios años, sin embargo, el aumento de los informales ha sido notorio. Foto: Rafael Jaller

Además, al igual que Jefferson, otros vendedores no han tomado alguna de las alternativas que les ha ofrecido el Ipes.



“En un día puedo ganar hasta $ 120.000 pesos, más de lo que me ofrece el Distrito, pues sus ofertas son para ganar un salario mínimo”, informó Jefferson.



“Lo que hizo el Distrito fue mandar los vendedores a la esquina de la carrera 91 n.° 127-20, incluso, ya hemos presenciado ventas de drogas, pero al llamar al 123 no envían a nadie de la Policía”, compartió la vecina Rosita Cárdenas.

Habla el Dadep

EL TIEMPO ZONA se comunicó con el Dadep desde el momento en que las denuncias empezaron a llegar; sin embargo, la entidad respondió que “es imposible tratar con toda la problemática de invasión del espacio público en Bogotá”.



Por otra parte, el Dadep aclaró que esta problemática la maneja la alcaldía local de Suba, “ellos son el ente policivo de la localidad”, argumentó la entidad del Distrito.

Al socializar el problema con la alcaldía local, nos informaron que “aunque el Distrito envió profesionales del control del espacio público que ya han llevado a cabo operativos, la mayoría de los vendedores han hecho caso omiso”.



Además, la alcaldía cree que por la presencia de los Guardianes del Espacio Público y de la Policía, los informales emigraron a otras zonas. “Frente a los casos de los vendedores que fueron desalojados y que hoy en día andan ocupando otros espacios, se les ha seguido el debido proceso y se han venido caracterizando a los ambulantes para hacerles el respectivo seguimiento”, argumentó la alcaldía.



SARA DANIELA CAICEDO

REDACCIÓN EL TIEMPO ZONA

