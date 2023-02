La vendedora de seguros Natalia Montenegro denunció que uno de sus clientes la ha venido acosando y amenazando. Le ha dicho en repetidas ocasiones que la quiere abusar y eso lo hace a través de las redes sociales.

Relató que su supuesto cliente empezó a hacerle insinuaciones y terminó mandándole fotos obscenas y diciéndole que la iba a violar. A esta mujer le tocó clausurar sus redes sociales y ha cambiado su número celular, pero esto no ha detenido a su acosador, quien la busca para intimidarla.

“Él busca mis datos para acosarme. Me envía contenido sexual, fotos y videos masturbándose. En el último mensaje, que fue en febrero, me escribió que cuando me vea me va a agredir sexualmente, que me iba a violar”, señala la víctima.

En Instagram, el hombre ha creado más de 15 cuentas distintas para seguir acosando a Natalia; está plenamente identificado por la Fiscalía y tiene dos antecedentes por casos de abuso sexual.

Natalia ya denunció ante las autoridades correspondientes y les ha informado de las nuevas agresiones verbales, pero dice que hay inoperancia por parte de la Policía y Fiscalía General de la Nación, que no toma cartas en el asunto. “No hacen nada. Están esperando a encontrarme en una maleta como Valentina Trespalacios o la misma Natalia Ponce de León. Me preocupa que me ataquen”.

Natalia no sale sola a realizar sus diligencias, le da miedo que el acosador cumpla su palabra y la agreda sexualmente. “No puedo estar en lugares donde frecuentaba porque este tipo, aparte de los mensajes, me envía las ubicaciones en dónde estoy”.

La Fundación Yo Te Creo se unió a la causa y les pide a los entes encargados resolver cuanto antes el caso de Natalia. Dicen que no hay que esperar a que se materialice la agresión.

REDACCIÓN BOGOTÁ