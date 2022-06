“Costeño asqueroso”, “por eso se ganan el mínimo”, “lo vamos hacer echar” y otra serie de improperios se oyen decir a dos mujeres, quienes acudieron a una tienda de maletas en Bogotá, pero terminaron en medio de un altercado con los empleados.

El video, de casi seis minutos, fue ampliamente difundido en redes sociales por Carlos Meza para denunciar un supuesto abuso de las clientes en la tienda Exploramaletas. “Vea el show que está haciendo”, dijo al inicio y enfocó a las mujeres con su teléfono celular, pero una de ellas trató de arrebatárselo.

“Miren cómo intenta pegarme, pero uno de asesor tiene que dejarse tratar así”, mencionó Meza. Su compañera también optó por grabar la situación, solo que otra de las mujeres le quitó el celular, según las imágenes.



La cliente también tomó una de las maletas y la lanzó contra el mostrador. “Si quiere se la regaló”, le dijo a la otra asesora.



El altercado se habría originado por el reclamo de una garantía. Las mujeres continuaron diciendo fuertes palabras y riéndose de la forma de actuar de Meza. “Lo vamos a hacer echar” y “¿quién va a contratar a un m… como usted”, comentaron.

¿Qué pasó con el empleado?

Carlos Meza, la persona que grabó el video de la agresión, aseguró que mantiene su empleo y en este momento recibe colaboración de la empresa. En diálogo con EL TIEMPO, contó su versión de por qué se presentó el hecho con las mujeres, madre e hija.

Según él, ellas se acercaron al establecimiento comercial para solicitar una garantía por una maleta que habían comprado con anterioridad. Sin embargo, no se podía hacer el procedimiento porque habrían hecho mal uso del elemento.

"Era una maleta de cuatro ruedas y no es para llevar inclinada de dos ruedas. La maleta se empezó a pelar en la parte de abajo. (...)", expresó. Por tal motivo, notificó el asunto a la administradora de la tienda.

"Mi compañera les explica que no tiene garantía y les da el correo de atención al cliente. Ellos directamente les iban a dar una solución para cambio", comentó. Sin embargo, la señora no habría estado a gusto con el tema y empezó el altercado que se detalló en las líneas anteriores.

Tras el episodio y el video que grabó Meza, muchos internautas expresaron su apoyo y empatía a los empleados. El tema alcanzó tal revuelo que una de las mujeres lo contactó.

“La chica (hija) me escribió pidiendo disculpas. Ella reconoce que no estuvo bien lo que pasó. (...). Yo le dije que aceptó las disculpas y de mi parte también les pido disculpas. No era el hecho ponerme del tú a tú con ella, pero tampoco me podía dejar humillar”, sostuvo en charla con este diario.

Pese a las disculpas, Meza espera poner la denuncia, pues a raíz de todo esto lo han amenazado de muerte en redes sociales.

“Quiero concientizar a los clientes. Sepan que no somos dueños de las empresas. Independientemente de ser trabajadores, todos somos humanos y merecemos respeto. No quiero odio, homofobia, xenofobia. Es algo complejo y en pleno siglo XXI estas cosas no pueden seguir pasando", concluyó.

Pronunciamiento de la tienda

La situación se registró en Explora, de Bogotá, quienes emitieron un comunicado rechazando “toda forma de violencia y en particular cualquier tipo de agresión xenófoba y discriminatoria como la que se presentó en una de nuestras tiendas físicas”.

Aseguraron que mantienen capacitación permanente a su equipo en temas de atención y servicio al cliente. “Nuestro compromiso es que nuestros colaboradores puedan tener un espacio seguro de trabajo y al mismo tiempo ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes”, finalizaron en la misiva.

