La historia detrás del vendedor de BonIce a quien le habrían robado su carro ambulante

Con lágrimas y la voz entrecortada, un hombre de mediana edad explicaba a algunos transeúntes cómo, aparentemente, le habían robado su carrito de la popular barra helada BonIce, cerca del Movistar Arena en Bogotá.



El hecho quedó registrado en un video, el cual rápidamente se viralizó en la red social X (antes Twitter) llegando incluso a representantes de la Cámara.

“Le robaron al señor su carrito de BonIce. Es su trabajo… acá está llorando, está pidiendo ayuda a la Policía porque lo robaron… en el Movistar Arena, unos malandros que quién sabe qué, le robaron su carrito, entonces aquí estamos haciendo la denuncia pública. Pobre señor. Bogotá está en la inmunda”, decía la mujer que grabó al hombre en cuestión.

Le robaron su carrito de Bonice en el Movistararena.



Una ola de indignación se desató en las redes sociales. Muchos criticaron la seguridad en la capital, mientras que otros ofrecieron apoyo económico para ayudar al hombre a recuperar su dinero.

Sin embargo, en el video, que ya cuenta con más de 4 millones reproducciones y más de 620.000 ‘me gusta', usuarios también comentaron que realmente se trataría de un montaje y que esta no sería la primera vez que le escuchan dicha historia al señor.

Frecuento el sector y el señor siempre está pidiendo dinero con la misma historia. De hecho, siempre huele a alcohol y cigarrillo.



Adicionalmente, una joven en Instagram subió una historia en la que confronta al presunto vendedor. En el video, se puede ver cuando está sobre el pasto, en aparente estado de embriaguez, y a su lado se encuentran dos botellas de alcohol dentro de una bolsa negra.



Cuando la mujer se acerca, le pregunta cuánto tiempo ha pasado desde que fue robado. Él responde que fue "hace más de 15 días". Luego, la persona que está grabando le dice que vive en la zona y que durante varios meses ha estado pidiendo dinero en el área, el cual, al parecer, estaría utilizando para comprar alcohol.

Además, la mujer afirma que el individuo posee una residencia en la zona de Barrios Unidos, ya que varios vecinos del área han informado que lo han visto y sostienen que estaría generando ingresos alquilando varias habitaciones en la propiedad para su sustento.

Autoridades enteradas del caso le dijeron a EL TIEMPO que no es la primera vez que sucede. Sin embargo, también resaltan que es un caso particular que se debe tratar de forma individual y sin prejuicios.

¿Compra de alcohol?

Aunque no se tiene certeza si el hombre utiliza su dinero para comprar alcohol, lo cierto es que varios usuarios en redes sociales apuntan a que podría tener problemas de abuso a esta sustancia y que por ello podría estar mintiendo.



No obstante, hasta el momento no se tiene seguridad si tiene un problema de alcoholismo. De ser así, expertos aseguran que la estigmatización y discriminación a estas personas dificultan su acceso a los servicios de salud, razón por la cual se deben buscar las formas para que puedan acceder a oportunamente a un tratamiento.

La terapia emocional puede ayudar en el tratamiento. Foto: iStock

El alcoholismo, según la Organización Panamericana de la Salud, es un problema de salud pública que afecta a América Latina en un 40 por ciento más que en el resto del mundo. Esto trae consigo diversos problemas de salud que se ve reflejado en el hecho de que puede ser un factor de riesgo para más de 200 afecciones.



Por eso, la organización trabaja e incentiva a que se desarrollen programas que orienten la elaboración de políticas y medidas de salud pública destinadas a disminuir el consumo perjudicial de alcohol, fundamentándose en metas definidas de salud pública, estrategias efectivas y el conocimiento disponible más actual.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

