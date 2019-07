Vendedor ambulante murió frente a la Cruz Roja sin ser atendido

Este martes en la noche murió un vendedor ambulante frente a las instalaciones de la Cruz Roja en Bogotá, en la avenida 68, luego de sufrir un síncope y no ser atendido por los médicos del centro asistencial. De acuerdo con testigos de los hechos, los doctores señalaron que solo pueden atender "a personas de puertas para adentro". Familiares del hombre señalan a los doctores de presunta negligencia.

Guillermo Ignacio Trujillo tenía 57 años y se rebuscaba la vida en las calles de la ciudad por medio de la venta de dulces. Cuando se desplomó en plena vía pública, sus familiares solicitaron una ambulancia a la línea 123, sin embargo, según manifestaron, el vehículo nunca llegó.

En medio de la desesperación acudieron a la Cruz Roja, que está a unos metros del lugar donde estaba Trujillo, y le pidieron ayuda a los médicos. Pero solo consiguieron que una enfermera saliera y les dijera que aún estaba vivo.



Una patrullera de la Policía intentó ayudarles. Ingresó al centro asistencial y habló con los doctores. Según relató esta fue la conversación que tuvo con un médico de la institución.



- "Hace 10 minutos vino a reportar una señora qué había un señor a quien, posiblemente, le estaba dando un paro cardiaco, para que por favor le colaboraran con asistencia médica. Entonces acá le dijeron que no le pueden colaborar porque ustedes no están como tal admitidos a salir de la clínica porque no se los permiten", relata la uniformada.



- "Ni la institución ni la ley", respondió el médico.



- "Pero se supone que como entes de salud...", refuta la uniformada.



- "Yo atiendo todo lo que haya de puertas para adentro en mi servicio", concluyó el médico.



Minutos después, Trujillo murió y criminalística hizo el levantamiento del cuerpo. Sus familiares solicitan una investigación por negligencia. "Estando ahí en frente en donde pueden atenderlo y nadie lo ayudó, es absurdo", señaló su hijo.



Al respecto, la Secretaría de Salud indicó que sí había recibido la solicitud de ambulancia, pero cuando el vehículo llegó al sitio, el hombre estaba sin vida.



Agregó que: "teniendo en cuenta que los hechos no se registraron en el interior de un prestador de servicios de salud, la Fiscalía General de la Nación y los tribunales de ética médica son las entidades competentes para evaluar la situación denunciada a

través de los medios de comunicación".





REDACCIÓN BOGOTÁ *Con reportería del Noctámbulo de CityNoticias

