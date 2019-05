Veinte personas se resistieron a bajarse de un bus de TransMilenio

Una usuaria del servicio TransMilenio denunció que el jueves, a eso de la 1 de la mañana, 20 personas, entre ellos niños de 3 a 7 años, que venían de diferentes estaciones del norte de la ciudad, se quedaron estancados en la estación de la calle 76, hasta donde llegaba el servicio.

Los testigos dicen que cuando el conductor del vehículo les pidió bajarse para que hicieran trasbordo ellos se negaron porque se percataron de que no estaba pasando ningún otro vehículo que los acercara hasta sus sectores de residencia.



En ese momento comenzó el inconveniente porque el conductor argumentaba que no estaba autorizado a ir hacía otra estación mientras que los usuarios decían que no era justo la ausencia de servicio en los días festivos.

Muchos se bajaron pero 20 de ellos se resistieron a irse del bus porque no tenían más dinero.



Por su parte, el sistema TransMilenio, confirmó que sí recibió el reporte de una novedad a eso de las 11:06 p.m. en la estación calle 76. “Sabemos que un grupo de personas que querían llegar a los Portales de la zona sur. También conocimos que un policía atendió el caso. Al parecer, la novedad fue por el cierre de la operación, estamos preparando información oficial”.



Al parecer, la única solución que les habrían dado a los ciudadanos fue que esperaran hasta las 4 de la mañana cuando volvía, otra vez, a operar el servicio.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DEL NOCTÁMBULO DE CITY TV*¿Usted cree que hace falta mejorar el servicio de tranporte público en los días festivos?