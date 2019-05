Andenes en el Polo se utilizan como parqueadero privado

El parqueo de autos en unos tramos del andén ubicado a lo largo de la calle 87 con autopista Norte (costado occidental), en el barrio Polo, se ha vuelto un problema para algunos peatones y residentes que transitan por el sector. Por eso, William Vásquez decidió escribirle a EL TIEMPO.

Nuestro lector asegura que varias firmas privadas retiraron la zona verde y los árboles que se encontraban en la parte externa de la acera y los reemplazaron por pavimento. Así, le daban espacio a los vehículos.



Este diario recorrió el lugar desde la calle 87 hasta la calle 85A y encontró que gran parte de la vegetación sí fue retirada. En algunos espacios, la zona es usada por empresas privadas y residencias como rampa para que los autos ingresen a los garajes ubicados en antejardines; en otros, se observaron carros estacionados y cubriendo casi todo el andén. Incluso, hay avisos señalando que es de uso exclusivo.

“Un día transitaba con una persona en silla de ruedas y tenían los carros atravesados. El andén es amplio y con el tiempo han dejado menos de un metro. Esa vez yo les dije que no podían usarlo para parquear y mucho menos la zona verde, y me dijeron que no, que ellos tenían derecho, que tenían permiso”, explicó William.



Según la Secretaría de Planeación, en arterias principales como la autopista Norte, la acera debe estar dividida en una parte de prado, que mide “5,50 metros, y una zona dura (pavimento) de 2,47”; en total serían 7,97 metros.

La entidad agregó que según el artículo 76 de la Ley 769 del 2002 (Código de Tránsito), está prohibido parquear “sobre andenes, zonas verdes o sobre espacio público destinado para peatones, recreación o conservación”. Sin embargo, Promédicos, una de las empresas privadas, con sede en la avenida carrera 20 n.° 87-95, aseguró que no hacía un uso indebido, puesto que tiene parqueaderos para sus clientes.



“Nosotros no prohibimos ni permitimos el parqueo de vehículos porque no nos corresponde, además, los que se estacionan allí suelen ser terceros”, explicó una funcionaria que no reveló su nombre.



La alcaldía de Barrios Unidos respondió que se programará un operativo en el lugar para verificar la denuncia de William Vásquez y, “conforme a ello, se procederá al respectivo reparto a uno de los inspectores de la localidad”, porque se debe hacer una visita cuadra a cuadra para revisar cuáles predios tenían la obligación de estar empradizados.



“Sobre cada predio en particular tendría que iniciarse una actuación en la inspección de policía cuando se demuestre, en cada caso particular, que efectivamente se hizo un endurecimiento de manera irregular. Se va a hacer un plan de contingencia”, aseguró Leonardo Alfonso Moya, abogado contratista de la alcaldía local de Barrios Unidos.



YULIANA NARVÁEZ ÁNGEL

yulnar@eltiepo.com

Redacción Bogotá