Los vehículos ‘gemeleados’ son la modalidad de estafa que se ha estado convirtiendo en un dolor de cabeza para varios compradores de autos en la capital.



Según indicó CityTv, en Bogotá se han recuperado 346 vehículos relacionados con esta modalidad, por lo que las autoridades se han puesto en la tarea de verificar las placas de los carros que circulan en la ciudad.

“Mediante puestos de control, se hace la identificación de los vehículos que están circulando por los distintos corredores viales. Tenemos personal de automotores que está haciendo un recorrido constante, verificando en las placas de los vehículos e identificándolas en los puestos de control”, indicó al noticiero el Jefe Seccional de Tránsito de Bogotá, Wilson Barrios.

Para evitar ser víctima de este tipo de estafa, las autoridades recomiendan hacerle la respectiva revisión técnica en identificación de automotores al carro que vaya a comprar. Foto: iStock

Ante esta modalidad de hurto, las autoridades recomiendan tener cuidado a la hora de hacer negocios de compra de vehículos con desconocidos, así como desconfiar de precios demasiado bajos y siempre llevar el carro que vaya a comprar a la Unidad de Identificación Técnica de Automotores Dijín, para que sea identificado el carro.



Estas recomendaciones se hacen ante el caso de un ciudadano, que como muchos otros compradores, obtuvo un carro pero, luego de haber hecho el negocio, se dio cuenta que este no tenía la placa real, esta provenía de Envigado y no de Bogotá -como le había indicado el vendedor-. Además, tenía un embargo de la Dian, acumulaba 11 multas, por lo que debía $ 8’551.780, y no tenía Soat desde 2017; los documentos que le entregaron resultaron ser falsos.



Luego, cuando las autoridades verificaron el vehículo, se dieron cuenta que, en efecto, las placas no correspondían al carro, así que este quedó bajo la custodia de la policía de Usme. Ahora, buscan dar con el paradero del vendedor, quien fue contactado por la víctima por redes sociales.



ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

