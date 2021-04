Piden investigar dinero para seguridad usado en vestidos de mariachi

La Veeduría Distrital le remitió a la Procuraduría una investigación sobre un convenio entre el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional y Transmilenio en el que se evidenciaron gastos en instrumentos musicales, gimnasio, muebles y vestidos de mariachi.



“Encontramos que, más que participar en un convenio para mejorar la seguridad en TransMilenio, el Fondo Rotatorio de la Policía habría destinado recursos para dotar instalaciones, o atender a los uniformados”, planteó Guillermo Rivera, veedor distrital, quien también pregunta qué tiene que ver la adquisición de un gimnasio con la seguridad del transporte masivo.

La Veeduría concluyó que la ejecución del convenio no se supervisó de forma adecuada, no aparecen los planes de necesidades y, lo que más ha llamado la atención, es que se hayan realizado compras que no tienen relación con el fin contractual. En este último ítem se encuentran recursos invertidos por 24 millones de pesos en instrumentos musicales y vestidos de mariachi y una orden de compra por 39 millones de pesos en dotación para gimnasio.



Tras los hallazgos, la entidad de control le hizo recomendaciones a la empresa de TransMilenio con el fin de mejorar la gestión administrativa en este tipo de convenios y, además del envío del caso a la Procuraduría, se compulsaron copias a la Personería de Bogotá y a la Contraloría Distrital para que valoren las conductas dentro del caso. Además, los resultados de la investigación fueron enviados al mayor Jorge Luis Ramírez, inspector general de la Policía Nacional.

