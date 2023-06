La Veeduría Distrital, en un nuevo recorrido realizado el jueves 8 de junio, visitó diferentes proyectos de infraestructura vial de alto impacto para Bogotá, ubicados en Suba, Chapinero y Usaquén, y alertaron atrasos de más del 60 % en algunas obras.



De acuerdo con el organismo de vigilancia y control, las obras que presentan grandes retrasos son: la ampliación de la avenida Boyacá entre las calles 170 y 183; la avenida La Sirena, calle 153 entre la autopista Norte y la avenida Boyacá; avenida El Rincón entre la avenida Boyacá y la carrera 91 e intersección de la avenida Boyacá con

Calle 127 y la construcción de los andenes en las calles 73, 79, 92 y 94.



Por un lado, la ampliación de la avenida Boyacá entre las calles 170 y 183 presenta un atraso del 40 %, y preocupa que la fecha de finalización contractual está establecida para el próximo mes de agosto.



La avenida La Sirena, calle 153 entre la Autopista Norte y la Avenida Boyacá, que inicio el pasado mes de enero, ya empezó a generar preocupación porque siendo una construcción tan reciente, presenta un atraso del 8,5 %.



La ampliación de la avenida Boyacá entre las calles 170 y 183 tiene un retraso del 40 %.

La avenida El Rincón entre la avenida Boyacá y la carrera 91 e intersección de la avenida Boyacá con calle 127, financiada con recursos de valorización y con una fecha de finalización proyectada para el mes de noviembre de este año, presenta también atraso, esta vez del 24 %.



También, las obras de construcción de los andenes en las calles 73, 79, 92 y 94, que no difieren mucho de los hallazgos anteriores, y que por sus retrasos es probable que no se cumpla con los tiempos de entrega, teniendo en cuenta que las fechas de finalización de los proyectos están establecidas para julio con un atraso de 55 % en la calle 73, mientras que la calle 94 presenta un 60 % de atraso con fecha de finalización en el mes de agosto.



"Varias de estas obras aunque tienen fecha de terminación en los meses de julio y agosto presentan un evidente porcentaje de atraso, lo que hace verdaderamente imposible que se alcancen los plazos de terminación, poniendo en riesgo no solo los recursos invertidos sino también perjudicando a la ciudadanía”, indicó la veedora distrital, Viviana Barberena.

REDACCIÓN BOGOTÁ

