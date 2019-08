Vecinos salen a defender megaconstrucción de la avenida Guayacanes

Vecinos de los barrios Santa Catalina, Villa Alsacia y hasta de Patio Bonito llegaron ayer a la calle 12 a la altura de la avenida Ciudad de Cali, para defender el arranque de la construcción de la avenida Guayacanes, una mega obra de 13 kilómetros, seis carriles y un billón de pesos de inversión.

Desde hace más de 20 años que esta vía, que conecta Bosa con Kennedy, está proyectada por el Distrito y anhelada por los ciudadanos, pero por diferentes causas permaneció taponada hasta ahora que se anunciaron los trabajos.

Uno de esos problemas, como fue denunciado en diferentes oportunidades, fue la invasión de un predio privado sobre esa, la calle 12.



Allí se montaron talleres de mecánica, parqueadero de tractocamiones y por años fue el patio trasero de toda suerte de problemas en contra de la convivencia y seguridad de los ciudadanos.



Según los testimonios de los vecinos allí hubo venta de estupefacientes, explotación sexual, venta de elementos robados comercializados a la sombra de las irregularidades, riñas y todo tipo de problemáticas sociales.

Cuatro pelagatos no van a detener la construcción de la avenida. Se acordaron tarde de hacer plata FACEBOOK

TWITTER

Además de la explotación ilegal del predio, como se ha denunciado en varias oportunidades, también fueron floreciendo negocios legales y construcciones que por años quedaron prisioneros de esa situación.



Pero ayer todo fue distinto. Vecinos mayores de edad, jóvenes, mujeres y el comercio legal que reside en la zona fueron a confrontar a un grupo de personas que trataban de bloquear los trabajos.



"Soy Rivelino Torres y defiendo este proyecto porque ha sido una lucha de estas comunidades. Estas comunidades han comido tierra, contaminación durante más de 20 años. Y es justo, por el pago de sus impuestos, que tengan una vía digna para movilizarse, para poder entrar y salir de este sector", dijo el hombre.

Señaló que con esta obra, que conecta Bosa con Kennedy, se van a beneficiar barrios como Patio Bonito, Tintal Norte y todo lo que se mueve por la avenida Ciudad de Cali "que ya se reventó", precisó este residente del sector por donde va a pasar la Guayacanes.

Según la información oficial, el predio fue negociado con el propietario en diciembre pasado por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y hoy está siendo restituido a través de las acciones estipuladas por la ley y coordinadas con diferentes autoridades policiales y civiles.

Después de la compra, en varias oportunidades, explican las autoridades distritales, el predio se intentó invadir de nuevo pero fracasaron en el intento.



En la mañana de este martes, un puñado de personas, con argumentos políticos, trataban de convencer a los residentes para no permitir que se hiciera la obra con el argumento de que era una "jugada" perpetrada en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que se va a discutir en el Concejo de Bogotá.

Sin embargo los vecinos dijeron que no van a bajar la guardia y que no van a permitir que no les hagan esa avenida.



Bernardo Ortiz que lleva más de 25 años viviendo en el sector. "Aquí hay cuatro pelagatos que están imponiendo este problema y nosotros somos más de quinientos. Cuatro pelagatos no van a detener la construcción de la avenida. Se acordaron tarde de hacer plata", dijo el ciudadano.

Entre los opositores estaba una mujer que se identificó como Anggie Murillo, quien dijo ser una comerciante del sector.



Ella les estaba diciendo a un grupo de mecánicos que se estaba organizando una protesta en el Concejo en contra de la obra.



"Ha venido la administración de Enrique Peñalosa, haciendo lo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en últimas es un plan que afecta y es negligente", dijo la mujer quien luego comenzó a hablar de otros temas ajenos.



Señaló que ella como comerciante desde hace tiempo viene pidiendo una mesa de trabajo.



Varios vecinos de la zona dijeron que entre el grupo de personas que se oponen a la megaconstrucción hay seguidores de concejales que están en campaña política.

Toda la vía tendrá espacio para los biciusuarios. Son 11,9 kilómetros de ciclorruta. Foto: Cortesía IDU.

Por su parte el delegado de la Personería, garante de los derechos de los ciudadanos, dijo que todo estaba en regla, que la obra cumple y que el terreno es legalmente del IDU, por lo que avaló el inicio de la construcción.

Según el IDU, la avenida Guayacanes "es tan extensa como ir desde la Plaza de Bolívar hasta la calle 127 con carrera Séptima, solo que está ubicada en el suroccidente de la ciudad".



Tiene 13 kilómetros de longitud que atravesará Bosa y Kennedy, se espera que los trayectos de 2 horas se reduzcan a 30 minutos y que beneficie a 2 millones de bogotanos que hoy padecen trancones en el sur occidente de Bogotá.



Tendrá 3 carriles por sentido, aceras de 6 metros de ancho y una ciclorruta de 13 kilómetros de longitud. Generará más de 378.700 metros cuadrados de espacio público.



Los barrios más beneficiados son:

Villa Alsacia. Tintalá, Bosa Occidental, El Paraíso, Patio Bonito, La Cabaña, El Porvenir, Favidi, Las Margaritas, La Libertad, Dindalito y la La Libertad.

REDACCIÓN BOGOTÁ