Las matas de marihuana que preocupan a vecinos de un barrio en Bogotá

Los habitantes del barrio La Riviera, en la localidad de Engativá, en el noroccidente de Bogotá, vienen preocupados por la aparición de matas de marihuana en la huerta urbana de un parque del sector.



(Le puede interesar: Denuncian siembra de plantas de cannabis en zonas para niños)

A través de un video, una lideresa comunitaria del barrio denunció en Citytv que desde enero pasado están viendo estas plantas en las zonas verdes del lugar. “Las matas de marihuana las camuflan con otros cultivos urbanos, y los que las han puestos me lo niegan”, aseguró la denunciante en el video.



La mujer le dijo a EL TIEMPO que esto genera incomodidades, ya que la huerta queda al lado de una zona verde donde las familias y niños comparten, lo que muestra una mala imagen del lugar. Agregó que el sector se ha vuelto un espacio de venta y consumo del estupefaciente, además de volverse un foco de inseguridad.



“Uno acá empieza a ver carros y personas que no son del barrio. Hasta vienen a comer y dejan basura. Entonces, esas matas hacen que otras personas, de otros lugares, puedan aprovechar las zonas verdes, pero los que vivimos acá, no”, dijo la también integrante de la Comisión Ambiental Local (CAL) de Engativá.



La lideresa contó que se ha cruzado en reiteradas ocasiones con los responsables de estos cultivos, con quienes discutió cuando puso la denuncia y el derecho de petición en la Policía y en la alcaldía local, pero no se ha llegado a ningún acuerdo. Descartó que estos cultivos hagan parte de una red delictiva, pues cree que fueron jóvenes del sector.



“Yo creo que solo son muchachos desubicados en el tema del consumo, pero, que yo tenga entendido, no tienen nada que ver con bandas delictivas. Hagan sus cultivos en sus casas, pero no afecten la huerta de agricultura urbana”, agrega la denunciante, quien reiteró que la siembra de esas plantas se hizo sin la autorización de la comunidad.



Otros líderes del sector también indicaron que las matas de marihuana han afectado el medioambiente del lugar con la aparición de moscas, dado que estas siembras no han sido un proceso con condiciones técnicas, ni hay asesoramiento por parte de alguna entidad.



Contaron, además, que estas matas no las ubican en sitios específicos y que las semillas cultivadas no son procesadas, sino que provienen de los desperdicios de otros cultivos de marihuana. Así las cosas, no solo se afecta el paisaje sino también las otras plantas de la huerta.



“Las matas no las están sembrando con semillas procesadas, sino que las están haciendo con las mismas semillas que salen de los desperdicios de las matas. Entonces, eso genera bacterias que contaminan”, cuenta un habitante del barrio.

Además, se ha denunciado que La Riviera no es el único barrio donde en sus áreas comunes han aparecido los cultivos de cannabis. En sectores como La Perla o Ciudadela Colsubsidio, también en la localidad de Engativá, han sembrado de estas matas. Ahora, se indaga si dichas plantas solo son casos aislados.



Los habitantes de La Riviera aseguran que en reiteradas ocasiones han quitado las matas, pero que hay personas que siempre vuelven a sembrarlas.



La integrante de la CAL de Engativá invita a la Policía, a las alcaldías Mayor y Local y a los ediles de Engativá a un debate en el que se discuta sobre esta situación y acuerden soluciones a este problema que preocupa a toda una comunidad.

Siga leyendo:

-Se levanta pico y cédula en Bogotá y habrá horarios para el comercio.

-‘Un párroco acabó con mi inocencia en una habitación de la casa cural’