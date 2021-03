Con palos, vecinos en Britalia protestaron por los constantes robos

Armados con palos en mano, vecinos del barrio Britalia de la localidad de Kennedy, en Bogotá, protestaron la noche de ayer, cansados de los constantes robos que sufren en su comunidad y exigiendo a las autoridades mejor eficacia para controlar la seguridad en la zona.



La gota que rebalsó el vaso de la ola de inseguridad en el barrio fue un atraco ocurrido en la tarde del mismo día, en la que tres sujetos en dos motos, y portando chaquetas de reconocidas empresas, atracaron con revólver en mano a dos jóvenes a la altura de la carrera 85a con calle 47b sur. El hecho quedó captado en una cámara de vigilancia de la cuadra, que mostró cómo, en contados segundos, los delincuentes rodearon a las víctimas, los encañonaron, les hurtaron sus pertenencias y huyeron del lugar.



Esto generó la molestia de la comunidad, que en un nutrido plantón mostró su inconformismo por este hecho. A pesar de que han acatado la propuesta de la Alcaldía de crear frentes de seguridad, con la instalación de cámaras de vigilancia, alarmas que se activan con los celulares, y grupos de WhatsApp con la comunidad, argumentan que la Policía no está atendiendo con inmediatez a sus llamados.



“Nosotros estamos huérfanos de la presencia de la fuerza pública. No alcanza a cubrir las necesidades que tenemos de inseguridad en estos barrios”, manifestó, durante el plantón, un habitante de Britalia.



Ante esta percepción, la comunidad se comenzó a armar con palos, como ocurrió en la protesta, para protegerse de la delincuencia, especialmente en horas de la noche. “Nos dan un cuadrante de dos policías con una moto, ¿y cuántos ladrones vienen? Ellos vienen hasta de a seis y nosotros somos pocos. ¿Qué nos ha tocado hacer? Poner alarmas y cámaras, salir tarde, hombres y mujeres, armados con estos palos porque nos vamos a proteger”, dijo otra vecina del barrio.



Con esta situación, la Policía invita a la comunidad a alertar a la línea 123, o al número del cuadrante, en caso de notar cualquier situación sospechosa de vehículos o personas que ronden con mucha frecuencia por el sector. Sin embargo, los vecinos siguen preocupados, pues consideran que los delincuentes ya no respetan ni a las autoridades, por lo que se mantienen firmes en salir armados con palos.



Por su parte, las víctimas del último atraco ya pusieron la respectiva denuncia. Esperan que haya justicia en su caso y no quede como un hecho registrado más.



