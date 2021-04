Protestas en el barrio Quiroga por la inseguridad vivida en el sector

Cansados de los constantes hurtos que han ocurrido en su comunidad, vecinos de la novena etapa del barrio Quiroga de la localidad Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá, rompieron la cuarentena la noche de ayer para protestar ante la inseguridad.



(Artículo similar: Con palos, vecinos en Britalia protestaron por los constantes robos)

Cerca de las 10 de la noche, decenas de personas mostraron su molestia en las cuadras del barrio, pues manifiestan que delincuentes vienen de otros barrios a robar viviendas, personas, contadores e incluso cámaras de vigilancia.



Además, en grabaciones de estas cámaras ha quedado en evidencia cómo los ladrones operan: rompiendo rejas de los inmuebles, intentando abrir portones con llaves, y recurriendo a una presunta modalidad de hurto en la que pintan símbolos en las fachadas de las viviendas que consideran que podrían robar, lo cual ya ha sido denunciado en otros puntos de la ciudad.



“La comunidad se tiene que unir para defenderse ellos mismos porque no hay presencia de la Policía. Somos conscientes de que la Policía no tiene pie de fuerza para cubrir toda Bogotá, pero debemos mirar alternativas para que esta comunidad pueda vivir de manera digna. En menos de 15 días, más de cinco robos es absurdo”, dijo a CityTV Camilo Díaz, líder comunitario del barrio.



Los vecinos agregan que han hecho caso de las estrategias de seguridad planteadas por las autoridades de formar redes comunitarias de seguridad para hacerle el quite a la delincuencia, y donde esperan que los policías del sector participen para una reacción más efectiva.



(Le puede interesar: Frentes de seguridad, ¿una solución para el crimen en Bogotá?)

Dos Capturas durante la protesta

Entre las horas en las que se desarrolló la manifestación, la Policía capturó a dos delincuentes en unas cuadras cerca del barrio Quiroga, dedicados a robar usuarios del servicio de transporte público bajo la modalidad de escalera humana.



“Observan el factor oportunidad de un usuario que se movilizaba en un bus de TransMilenio y que iba con la ventana abierta. Aprovechan esta situación y hurtan el celular de la víctima. Gracias a la información oportuna del modelo nacional de vigilancia comunitario por cuadrantes, se reacciona y se captura a estas dos personas que cometen este delito y la se recupera el dispositivo”, señaló el coronel Libio Castillo, oficial de Inspección de la Policía de Bogotá.



A los delincuentes les hallaron armas blancas y ya están en disposición de las autoridades competentes para judicializarlos.



BOGOTÁ

EN TWITTER: @BogotaET

Más noticias de Bogotá

-Hombre mató a un perro frente a todo el mundo en Usaquén, en Bogotá.



-Aglomeraciones en TransMilenio en lunes de cuarentena.