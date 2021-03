Vecinos en Bosa protestaron por afectación de constructor

Por varios minutos, vecinos de La Esmeralda (Bosa) tuvieron bloqueada este martes la avenida Ciudad de Cali con calle 69 sur al no obtener respuestas a una serie de problemas que, señalan, han tenido con una constructora en el sector.

José Bojacá, uno de los voceros de la manifestación que convocó a más de 70 personas, aseguró que la Constructora Las Galias es responsable de dos incidentes que les han afectado su movilidad y su acceso al servicio de agua.

“Desde que llegó la Constructora Las Galias hemos tenido insuficiencia de agua. Nos bajó la presión, ahora metieron una tubería y a cada rato nos cortan el agua. Nos mandan un carrotanque donde podemos coger cuatro ‘tarraditos’ de agua para bañarnos, lavar loza, cocinar, hacer aseo... y eso no alcanza”, le aseguró Bojacá a Citytv e indicó que, desde el viernes, no cuentan con el servicio. Le preocupa, además, que no hay una respuesta ni por parte de la Constructora ni por parte del Acueducto.



EL TIEMPO trasladó la duda a la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAAB), quienes respondieron que las obras corresponden a un privado que, para su proyecto, tuvo que desviar la tubería a cuatro metros de profundidad. “La EAAB ha acompañado el proceso de empate de la tubería en lo que le corresponde y espera que la constructora termine los trabajos de manera correcta. Así mismo, le ha ofrecido a la ciudadanía alternativas de servicio con baja presión y carrotanques”, indicó la EAAB.

Sin embargo, el agua no es lo único que preocupa a los vecinos. Producto de los trabajos de la urbanización que se adelanta allí, dicen los vecinos, la constructora les cerró uno de los puntos de acceso al barrio. “También nos taparon la vía. Dijeron que era por una semana y llevamos 15 días. No tienen paleteros ni señalización de nada”, denuncia Bojacá.



EL TIEMPO trató de contactar a la constructora a través de sus líneas oficiales. Pero no fue posible establecer comunicación.

BOGOTÁ - CITY TV

*Con reportería de Lucas Salas, periodista de City Tv.