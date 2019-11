Vecinos del lugar donde vive Duque se pronunciaron por las protestas

La carrera Séptima con calle 146, en pleno norte de Bogotá, se ha convertido en una de las zonas de reunión más habituales para quienes protestan en la ciudad desde el pasado jueves 21 de noviembre.

Muy cerca de ese lugar, en la calle 146 #6-24, está ubicado el conjunto residencial Sierras del Moral, una urbanización en la que el presidente de Colombia, Iván Duque, tiene una propiedad.



Y esa es, precisamente, la razón por la que los manifestantes se han congregado allí, sobre todo en horas de la noche.



En las manifestaciones han participado jóvenes, niños y adultos. Se reúnen sobre la Séptima, entre calles 144 y 146, y tapan totalmente la vía. Solo dejan un carril, en sentido sur-norte, para que los carros pasen.

Entre el jueves y viernes, quienes protestaron se dedicaron al ‘cacerolazo’, intentado hacer el mayor ruido posible.



Este sábado en la noche, además del ‘cacerolazo’, los manifestantes también cantaban, bailaban, gritaban arengas y hasta usaron velas y antorchas.



Y tras tres días de protestas, fueron los vecinos del presidente Duque quienes se pronunciaron, mediante un comunicado de prensa.



Lo más llamativo del hecho es que aseguraron que el mandatario no ha estado dentro de su inmueble.



“Queremos resaltar que, si bien el Presidente si tiene una propiedad dentro del conjunto, él y su familia no se encuentran dentro de la copropiedad y por tanto no tiene objeto que los demás residentes recibamos los reclamos y protesta social”, escribieron.

También se mostraron preocupados por las manifestaciones, aunque reconocieron que tienen claro que es un derecho y que saben de las molestias de la comunidad.



Eso sí, hicieron un llamado para mantener la calma y el respeto por los demás habitantes del conjunto.



“Queremos resaltar que dentro de Sierras del Moral vivimos ancianos, niños, mujeres y demás personas que hacemos parte de la comunidad general”, sostuvieron.



