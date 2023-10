Vecinos de Santa Rita, en Suba, denuncian estar 'inundados' de aguas residuales

La comunidad del barrio Santa Rita, en la localidad de Suba, ha denunciado que tienen un taponamiento de sus alcantarillas lo que ha generado que las aguas residuales se acumulen las calles aledañas a sus casas. Pero lo que es aún más grave, es que aseguran ellos, que esta situación se da luego de que se realizaran trabajos de reparación en una de las vías y afectara las tuberías de la zona.

Inundaciones en Suba. Imagen de referencia. Foto: Bomberos de Bogotá

Según la denuncia de los vecinos afectados esta problemática se ha presentado desde hace cinco meses por cuenta del taponamiento de un tuvo que tiene rebosadas las alcantarillas e inundadas las calles de la cuadra de aguas residuales. Jazmín Cáceres, habitante de la zona, le dijo a CityTv que "el consorcio 360 nos pavimentó y la tubería quedó mal hecha entonces las cajas de las aguas negras se están devolviendo a nuestras casas".



Lo problemático de la situación es que, según los vecinos, son decenas de familias las que se estarían afectando debido a los malos olores que salen de las cajas de aguas residuales que se llenan todos los días. "Yo tengo cinco niños menores de edad y ese mal olor nos está molestando mucho y nadie nos quiere resolver nada", explicó Martha Sánchez, vecina del sector.



Los vecinos aseguran que ya han elevados sus inconformidades ante varias entidades pero que lo único que han recibido son negativas al respecto. "Hablé con el Acueducto y me enviaron una carta que dice que ellos no tienen ninguna responsabilidad y que eso le toca al consorcio. El consocio se tira la pelota con otro consorcio, el alcalde local no nos responde, los ingenieros tampoco nos dicen nada; entonces nosotros les pedimos por favor soluciones", señaló Yazmín Cáceres.



