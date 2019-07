Vecinos claman por el arreglo de una vía clave para tres barrios

Habitantes de los barrios Pasadena, Alhambra y Puente Largo están cansados de los huecos que existen a lo largo de la carrera 53, entre calles 100 y 116. Aseguran que constantemente se presentan accidentes entre vehículos que intentan esquivarlos.

“Está así hace más de 10 años”, denunció Bethsy López, a través del Facebook Live que realizamos todos los lunes a la 1 p. m.

Según contó, aunque el Distrito ha tapado los huecos en varias ocasiones, no ha sido la solución definitiva porque el material que los cubre se desprende rápidamente con la lluvia.



EL TIEMPO visitó el sector y evidenció que solo en el carril derecho, sentido sur-norte, hay 63 huecos, algunos de gran envergadura y en el costado norte-sur hay más de 10.



Estos cráteres se convirtieron en una trampa para los conductores dada la profundidad y la cercanía que hay entre unos y otros. “Constantemente vemos carros accidentados porque intentan maniobrar pero terminan chocados”, contó López, quien reside en el barrio Pasadena hace veinte años.



Además, según ella, varios vehículos se han pinchado, especialmente en horas de la noche o cuando llueve, porque muchos conductores desconocen la zona y no se percatan del estado de la vía.



Ante la queja, la alcaldía local de Suba respondió que en el sector se realizará el mantenimiento de algunas vías que ya cuentan con presupuesto. Sin embargo, dentro de las priorizadas no está incluida la carrera 53, entre calles 100 y 116.



“Es una vía reservada, pero no tiene programada una intervención”, dijeron en la entidad. Sin embargo, la alcaldía local se comprometió a visitar el corredor la próxima semana para valorar su estado y evaluar la posibilidad de repararlo, junto a las demás vías. “En caso de que no se pueda, quedarán los diseños y estudios para que se efectúe en la próxima administración”, señalaron.



REDACCIÓN BOGOTÁ

Twitter: @BogotaET